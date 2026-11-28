Ne treba čekati da se javi osećaj žeđi, već sa rehidratacijom treba početi odmah

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Noćni kašalj se pojačava u ležećem položaju zbog slivanja sekreta niz grlo, vraćanja želudačne kiseline ili veće osetljivosti disajnih puteva. Ipak, i jedna na prvi pogled dobra navika može da bude razlog neprijatnog noćnog kašlja. Neke osobe pre odlaska na spavanje obavezno popiju čašu vode kako bi telo imalo dovoljno tečnosti tokom noći. Iako je voda korisna, moguće je da veće količine neposredno pre spavanja izazovu noćni kašalj, kaže dr Pol Ngujen. S jedne strane, voda pre spavanja može da smanji osećaj žeđi ujutru, ali moguće je i da izazove noćni kašalj i češće odlaske u toalet u noćnim satima.

Može li voda pre spavanja zaista da izazove kašalj?

Konzumacija vode pre odlaska u krevet kod nekih ljudi može da izazove noćni kašalj. Međutim, problem nije u samoj vodi, već u tome kada i u kojoj količini je pijete. Velika čaša vode neposredno pre spavanja može da poveća verovatnoću pojave refluksa kiseline. Do toga dolazi zato što sadržaj želuca ili želudačna kiselina mogu da izazovu kašalj kada dospeju do tkiva grla. Ova reakcija može da se javi tokom noći jer, kada ležimo, gravitacija više ne pomaže da sadržaj želuca ostane na svom mestu.

Želudačna kiselina može da izazove kašalj kada dospe do tkiva grla. Foto: Shutterstock

Kako refluks može da izazove noćni kašalj?

Refluks kiseline nastaje kada se sadržaj želuca vraća u jednjak. Ako dospe do grla, organizam reaguje potrebom za pročišćavanjem grla i kašljanjem. Ova pojava se ponekad naziva kašalj zbog vraćanja želudačne kiseline ili kašalj povezan sa gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB).

Pacijenti se žale na osećaj kiselog ili gorkog ukusa u ustima, na blago peckanje u grudima ili grlu, promuklost ili promene glasa, a imaju i čestu potrebu za pročišćavanjem grla tokom noći. Moguć je i osećaj knedle ili zaglavljene hrane u grlu. Kašalj se pogoršava kada legnete. Tegobe su primetne posle obilne večere, konzumacije alkohola, začinjene ili masne hrane.

Zašto se kašalj može javiti baš nakon uzimanja vode?

Kada brzo popijete veliku količinu vode, želudac se puni. Ako odmah nakon toga legnete, dodatna zapremina sadržaja u želucu stvara pritisak na donji deo jednjaka, što olakšava pojavu refluksa, to jest vraćanja želudačne kiseline.

Voda može lakše izazvati kašalj i ako ste prethodno uveče nešto grickali ili ako pijete gaziranu ili mineralnu vodu sa mehurićima, jer gazirana pića mogu izazvati podrigivanje i vraćanje želudačnog sadržaja.

Moguće je i da pijete vodu zato što vam je grlo već suvo ili nadraženo, što znači da je refleks kašlja možda bio aktiviran i pre nego što ste popili vodu.

Moguće je i da pijete vodu zato što vam je grlo već suvo ili nadraženo Foto: Profimedia

Drugi česti uzroci noćnog kašlja

Voda nije uvek uzrok kašlja koji se javlja nakon odlaska u krevet.

- Tri najčešća uzroka hroničnog kašlja jesu slivanje sekreta iz nosa niz zadnji zid ždrela, astma i refluks kiseline - navodi dr Ngujen.

Noćni kašalj mogu izazvati i bronhitis ili druge respiratorne infekcije, suv vazduh u spavaćoj sobi, opstruktivna apneja u snu ili nadražaj izazvan hrkanjem, pušenje cigareta, korišćenje elektronskih cigareta ili izloženost pasivnom pušenju, određeni lekovi, poput ACE inhibitora (lekova za snižavanje krvnog pritiska). Kašalj tokom noći javlja se i kod hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) ili drugih bolesti pluća, zbog srčanih oboljenja koja izazivaju nakupljanje tečnosti u organizmu ili otežano disanje.

Kako prepoznati da li refluks doprinosi noćnom kašlju?

Moguće je da refluks doprinosi noćnom kašlju ako:

- Kašalj počinje nakon što legnete.

- Javlja se nakon kasnih obroka, večernjih užina ili konzumiranja veće količine tečnosti neposredno pre spavanja.

- Prate ga noćna gorušica, vraćanje želudačnog sadržaja, kiseo ili gorak ukus u ustima, promuklost ili potreba za pročišćavanjem grla.

- Pogoršava se nakon konzumiranja alkohola, kofeina, čokolade, nane, začinjene i masne hrane ili gaziranih pića.

- Ublažava se kada podignete uzglavlje kreveta ili ranije večerate.

- Ponavlja se bez prisustva simptoma prehlade ili alergije.

Savet je da lečite alergije ili zapušenost nosa Foto: Shutterstock

Šta može da pomogne?

- Pokušajte da većinu tečnosti unosite ranije tokom dana, a da neposredno pre spavanja pijete samo manje količine - savetuje dr Ngujen.

Preporuka je i da večerate ranije, ako je moguće, i podignete uzglavlje kreveta ako sumnjate na refluks. Izbegavajte hranu i pića koja izazivaju tegobe u kasnim večernjim satima. Nemojte leći neposredno nakon jela ili konzumiranja veće količine tečnosti. Ograničite unos gaziranih pića uveče ako kod vas izazivaju podrigivanje ili refluks. Izbegavajte pušenje i korišćenje elektronskih cigareta.

Koristite ovlaživač vazduha ako je suv vazduh jedan od uzroka tegoba. Savet je da lečite alergije ili zapušenost nosa ako imate problem sa slivanjem sekreta niz zadnji zid ždrela. Nemojte prekidati uzimanje propisanih lekova bez prethodnog razgovora sa lekarom.

Da li izbegavati vodu pre spavanja?

Ako refluks izaziva noćni kašalj, može pomoći da manje količine vode pijete ranije tokom večeri.

- Nema potrebe da potpuno izbacite unos tečnosti pre odlaska na spavanje. Voda pre spavanja omogćava hidrataciju tokom noći, pruža više energije kada se probudimo – ističe dr Ngujen.

Ako imate srčanu insuficijenciju, hroničnu bolest bubrega, ako ste trudni ili morate da ograničite unos tečnosti iz zdravstvenih razloga, pridržavajte se saveta svog lekara.

Kada se zbog noćnog kašlja obratiti lekaru?

Obratite se lekaru ako:

- Kašalj traje duže od nekoliko nedelja, često vas budi tokom noći ili se pogoršava.

- Imate učestalu gorušicu, vraćanje želudačnog sadržaja ili otežano gutanje.

- Osećate zviždanje u grudima, otežano disanje ili stezanje u grudima.

- Imate stalno slivanje sekreta iz nosa, tegobe sa sinusima ili simptome alergije.

- Kašljete nakon jela ili pića, imate osećaj da hrana ili tečnost odlaze u pogrešnom smeru.

- Dolazi do neobjašnjivog gubitka telesne težine, povišene temperature, noćnog znojenja ili izraženog umora.

- Uzimate lek koji može izazvati kašalj.

Otežano disanje je razlog da potražite hitnu pomoć Foto: Shutterstock

Kada je potrebna hitna medicinska pomoć?

U slučaju pojave sledećih simptoma potrebno je odmah da potražite medicinsku pomoć: