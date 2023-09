HETEROHROMIJA: Otkrivamo vam 10 poznatih ličnosti sa očima različite boje

Mnoge poznate ličnosti često priznaju da iza zavese, svetla, aplauza, kamera i šminke ostaje samo običan čovek. I to je istina. Oni su ljudska bića, baš kao i mi ostali i dešavaju im se različiti zdravstveni problemi i stanja. Tako je i sa heteroktomijom, poremećajem koji podrazumeva oči u razlilčitim bojama.

Heterohromija je anomalija koju ima samo jedan odsto svetske populacije. Iako se može pojaviti i u kosi ili na koži, najčešće se pojavljuje u očima. U ovom slučaju, svaka šarenica je različite boje. Postoji totalna heterohromija (svako oko ima drugačiju boju) ili delimična heterohromija, što je slučaj kada je deo šarenice drugačije nijanse od oba oka.

Uzroci su različiti a stanje se može desiti od rođenja ili steći kasnije. Češći je kod mačaka nego kod ljudi, a javlja se i kod pasa i drugih sisara.

Mnoge poznate ličnosti imaju različite nijanse očiju. Pred vam je lista dest poznatih ljudi koji imaju ovo čudno stanje koju je preneo Dioptrija.hr.

Glumica Džejn Simor ima samo delimičnu heterohromiju foto: Profimedia

Džejn Sejmur

Sa bogatom karijerom na filmu i televiziji, Džejn Sejmur je postala poznata širom sveta glumeći u seriji Dr. Kvin, Lekarka, za koju je 1996. godine osvojila Zlatni globus u kategoriji "Najbolja glumica".

U njenom slučaju, ona ima samo delimičnu heterohromiju.

Dejvid Bouvi

Dejvid Bouvi je bio kompozitor, pevač i povremeni glumac. Rođen u Engleskoj, postao je jedna od najinovativnijih ličnosti u svetu roka. Tokom svoje karijere koristio je razna imena koja su uključivala i promene u njegovom izgledu i muzičkom stilu.

U njegovom slučaju, heterohromija (oči druge boje) nastala je zbog povrede zbog koje je zenica levog oka trajno proširena.

Mila je bolovala od hronične infekcije jednog oka, zbog čega je kao dete imala problema sa vidom foto: Profimedia

Mila Kunis

U slučaju glumice iz 70-ih, Mile Kunis, morate udubiti da biste primetili različite boje očiju. Osim što ima zavidan vid, Mila je bolovala od hronične infekcije jednog oka, zbog čega je kao dete imala problema sa vidom na tom oku. Posle operacije problem je rešen, a njeno oko je, osim što je bilo malo svetlije od drugog, povratilo normalan vid.

Elizabet Berkli

Elizabet Berkli postala je poznata u filmu Shovgirls. Takođe je imala uloge u filmu Vudija Alena The Curse of the Jade Scorpion i 2 sezone CSI: Miami.

U njenom slučaju ima i delimičnu heterohromiju (oči druge boje), zbog čega je njen izgled poznat po ovoj osobini.

Glumac Džoš Henderson Ima totalnu heterohromiju mada, na prvi pogled nije jasno uočljiva foto: Profimedia

Džoš Henderson

Džoš Henderson je postao poznat pre svega po ulogama u Očajnim domaćicama i tinejdžerskoj drami 90210. Ima totalnu heterohromiju, mada, s obzirom na to da je kontrast boja između oba oka suptilan, na prvi pogled nije jasno uočljiv.

Glumac Henri Kavil ima delimičnu heterohromiju koja se može primetiti samo u veoma svetlom krupnom planu fotografije. foto: Profimedia

Henri Kavil

Henri Kavil, glumac u The Witcher, The Tudors i Batman & Superman: Dawn of Justice (u kojem je igrao heroja Kriptona) ima delimičnu heterohromiju (oči druge boje) koja se može primetiti samo u veoma svetlom krupnom planu fotografije.

Glumica Kejt Bosvort ima delimičnu heterohromiju (oči različite boje) foto: Profimedia

Kejt Bosvort

Kejt Bosvort je postala poznata širom sveta po ulozi Lois Lejn u filmu Povratak Supermena, iako se pojavila u preko 25 filmova. Takođe ima delimičnu heterohromiju (oči različite boje) koja je veoma uočljiva.

Muzičar Tim Mcilrath ima totalnu heterohromiju foto: Profimedia

Tim McIlrath

Ljubitelji pank roka odlično poznaju bend Rise Against. Njen vođa osim po intenzivnoj harizmi, poznat je i po snažnom političkom zalaganju usmerenom na odbranu ljudskih i životinjskih prava. Ima totalnu heterohromiju (oči različite boje).

Glumac Akademije vampira ima samo delimičnu heterohromiju foto: Profimedia

Dominik Šervud

Iako glumac "Akademije vampira" ima samo delimičnu heterohromiju (oči druge boje), na mnogim fotografijama prisustvo braon boje u njegovom levom oku je toliko snažno da mnogi veruju da je u pitanju totalna heterohromija

(kurir.rs/dioptrija.hr)