"NIKO NIJE IMUN NA OVAKVE PROMENE VREMENA" Dr Radosavljević savetuje: Obavezno uzimajte OVE SUPLEMENTE iako ste ZDRAVI

U razgovoru sa prim. dr Tatjana Radosavljević, pulmologom i pneumoftiziologom saznao je kako vremenske promene utiču na naš organizam, pored onih uticaja na raspoloženje kojih smo i sami svesni.

Dr Radosavljević ističe važnost slušanja svog tela i emocionalnog stanja:

- Ako se osećate umorno ili neispavano, važno je da se posvetite odmoru i sanu kako biste se osećali bolje u ovim promenljivim uslovima.Ovakve promene temperature ja ću uporediti i sa kaljenjem čelika. Znači, čelik se kalio, a možda se i previše kalio ako su stalne temperaturne razlike - objašnjava dr Radosavljević.

Promenljive temperature mogu uticati na naše telo slično kao što čelik može postati krhak ako se previše kalio. Stoga, važno je brinuti se o svom telu tokom promenljivih vremenskih uslova:

- Čak i najzdraviji ljudi koji su skloni meteoropatiji reaguju loše na ovakve promene vremena - rekla je dr Radosavljević.

Ukazavši na meteoropatiju, stanje u kojem ljudi reaguju na promene vremena, upozorila je i na veći oprez kod hroničnih bolesnika:

- Kada sam radila sa hroničnim plućnim bolesnicima, primetila sam da ljudi koji imaju probleme sa gušenjem, odnosno sa bronhijalnom astmom ili hroničnom opstruktivnom bolešću, generalno reaguju jako loše na vlagu, pad temperature i promene atmosferskog pritiska jer im se simptomi pogoršavaju.

Naglasila je kako takvi pacijenti trebaju pažljivo pratiti svoje simptome i po potrebi pojačati terapiju.

- Što se tiče nas, uslovno rečeno, zdravih, treba uzimati, recimo, magnezijum, vitamin C, to su neki od suplemenata koji možda mogu da ublaže ovakav jedan udar, jer ovde dolazi do promene ne samo u temperaturi, već i u jonskom statusu, promeni barometarskog pritiska, i sve to zajedno može loše da utiče na nas - istakla je dr Radosavljević.

