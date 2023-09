SRCE KAD POJAČANO LUPA ZVONI NA UZBUNU: Ovaj zvuk nije dobro da čujete noću

Palpitacija je ubrzano lupanje srca, koje se oseća u grudima ili vratu, i obično se javlja prilikom odmaranja. Dosta puta palpitacije se mogu desiti i u toku dana, ali zbog stanja mirovanja u kojem smo tokom ležanja, tada su mnogo lakše za primećivanje.

Lekari kao uzrok pojave palpitacije obično navode dehidrataciju, prekomerno konzimiranje alkohola, soli, masne hrane ili šećera, a kod žena se može javiti i tokom trudnoće ili menopauze.

Međutim, ponekad palpitacije mogu biti znak nečeg ozbiljnijeg.

1) Problemi sa srcem

Ako su palpitacije praćenje otežanim disanjem, bolom u grudima ili nesvesticom, lekari smatraju da bi odmah trebalo da potražite hitnu pomoć jer to može biti znak srčanih problema. Ali čak i bez pomenutih simptoma, postoji mogućnost od pojave kardiomiopatije ili zapaljenja srčanog mišića koji se zove miokarditis. Takođe, palpatacije mogu da ukazuju i na bolest srčanog zalistka, koja često izaziva osećaj “preskakanja srca”.

2) Anemija

Pošto anemiju izaziva nizak nivo gvožđa u krvi, oni koji pate od ovog stanja takođe imaju nizak nivo hemoglobina. Hemoglobin je protein koji pomaže da kiseonik cirkuliše po telu, tako da manjak hemoglobina znači da vaše telo mora dodatno da se trudi da ravnomerno šalje kiseonik po telu. Stručnjaci smatraju da to može dovesti do palpitacije, ali i do daljeg pogoršanja zdravlja srca.

3) Problemi sa štitnom žlezdom

Oni koji imaju hiperaktivnu ili nedovoljno aktivnu štitnu žlezdu mogu doživeti palpitacije. Preterano aktivna štitna žlezda može da izazove anksioznost, nesanicu, dijareju i još mnogo toga, dok simptomi nedovoljne aktivnosti štitne žlezde mogu da uključuju povećanje telesne težine, suvu kožu, lomljive nokte i bolove u mišićima.

4) Visok ili nizak krvni pritisak

Palpitacije mogu da ukazuju na visok ili nizak krvni pritisak, a u oba slučaja srce mora da radi malo više kako bi kiseonik, koji je neophodan za pravilan rad kako srca tako i ostalih organa, cirkulisao po telu.

5) Nizak šećer

Nizak nivo šećera u krvi, ili hipoglikemija, ponekad može da izazove palpitacije. Ovo stanje može da bude opasno, pogotovu za osobe koje boluju od dijabetesa. Ostali znaci hipoglikemije uključuju vrtoglavicu, glad, žeđ, znojenje ili drhtanje.

Naravno, ovo su neki od najekstremnijih uzroka koji se kriju iza palpitacije, ali ovo stanje se može izazvatiiI nešto jednostavnije, poput fizičke aktivnosti ili disbalansa alektrolita u organizmu. Palpitacije takođe mogu da budu simptom psihičkih problema, kao što su anksioznost ili napadi panike.

Ako se i vama događa da tokom noći osetite pojačano lupanje srca, odnosno palpitacije, obavezno se javite vašem izabranom lekaru.

Izvor: Yahoo