U OVOM MESU BAKTERIJE SE NE MOGU UNIŠTITI KUVANJEM! Stanišić: Od svih toksina koji su izuzetno otrovni, ovaj je najopasniji

Prof. dr Svetlana Stanišić, stručnjak za ishranu i profesor fizičke hemije gostovala je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljima putem Viber poziva o krađi crkotina radi dalje distribucije:

LEŠ ZA LJUDSKU ISHRANU:

B. S. (30) i D. P. (38) iz Subotice, koji su uhapšeni zbog proizvodnje i stavljanja u promet škodljivih proizvoda, skidali su delove mesa sa uginulih životinja na stočnom groblju u Subotici, nezvanično saznaje Kurir!

- Sumnja se da su skidali delove mesa sa butova uginulih životinja, a u pitanju si najverovatnije svinje. To su uzimali sa stočnog groblja u Subotici, pratili su da je jedna farma u blizini izbacila uginule životinje i uzeli su to meso. Proverava se da li je to meso, i ako jeste, na koji način je stiglo do kupaca, kao i to da li su planirali da ga prodaju preko društvenih mreža - navodi izvor Kurira.