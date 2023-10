PRIRODNI DETOKS: 9 zdravih koraka da očistite organizam

Ne postoji jedinstvena definicija za "detoks dijetu". I dok neki detoksiraju organizam kako bi eleminisali toksine iz svog tela, drugi to rade kako bi skinuli kilažu ili zbog nekog zdravstvenog problema.

Detoksikacija je restriktivni pristup ishrani koji drastično ograničava količinu konzumirane hrane, postavlja vremenske okvire u kojima se hrana unosi u organizam, a fokus ishrane je minimalno obrađena hrana. Međutim, postoje zdraviji načini za prirodnu detoksikaciju tela koji vam mogu pomoći da postignete rezultate koje tražite. Umesto da ograničavate ukupan unos hrane, možete više da se fokusirate na vrstu hrane koju konzumirate.

1. Ograničite unos alkohola

Iako povremena čaša crnog vina ne može da škodi, možda bi bilo bolje da u potpunosti izbacite alkohol. Alkohol stvara više posla za jetru, jer je ovaj organ odgovoran da alokohol, koji je toksičan za vaše telo, pretvori u bezopasnu supstancu. Dugoročno prekomerno konzumiranje alkohola može da ošteti jetru, ograničavajući njenu sposobnost da obavlja svoje mnoge važne funkcije, poput detoksikacije. Iako povremeno piće verovatno neće štetiti vašoj jetri, razmislite o tome da unos alkohola bude što manji. Ovo vas takođe može spasiti od praznih kalorija, pomažući u gubitku težine.

2. Poboljšajte hidriranost

Voda je neophodna za mnoge telesne funkcije, uključujući regulaciju temperature, apsorpciju hranljivih materija i detoksikaciju. Osim toga, voda je potrebna za uklanjanje otpada iz organizma, kao što su ureja i ugljen-dioksid i to putem znojenja, disanja i mokrenja. Kada ste dehidrirani, svaka ova funkcija može biti negativno pogođena. Potrebe za tečnošću kod svih su različite, i zavise, između ostalog, od težine, građe i fizičke aktivnosti. Međutim, konzumiranjem najmanje 2 litre tečnosti dnevno osigurava put ka boljoj hidrataciji. Potrebno je samo da pola vašeg unosa tečnosti u toku dana bude u obliku obične vode, sa ciljem da količina vode koju popijete bude veća od količine bilo koje druge tečnosti koju unesete.

foto: Shutterstock

3. Jedite više svežeg voća i povrća

Voće i povrće su poznati po tome što su puni vitamina, minerala, antioksidanata, vlakana i još mnogo toga. Ne samo da vlakna u svežim proizvodima mogu da pomognu u procesu detoksikacije, već i mikronutrijenti i jedinjenja u ovim namirnicama mogu da podrže vaše telo na ćelijskom nivou. Toliko osnovnih telesnih funkcija zahteva unos vitamina, a voće i povrće su odličan način da obezbedite da vaše telo ima veliku zalihu vitamina za korišćenje u ovim procesima. Osim toga, obrok od svežih namirnica garantuje dužu sitost, čime pomažete sebi u izbegavanju hrane koja je štetna za vaše telo, a samim tim i proces mršavljenja.

4. Jedite hranu bogati antioksidansima

Glavna funkcija antioksidanasa jeste da zaštite vaše ćelije od mogućeg oštećenja, koje izazivaju slobodni radikali koji se stvaraju zbog nezdravog načina života. Unošenjem hrane koje je bogata antioksidansima je samo jedan način da se borite protiv ovih štetnih slobodnih radikala. Voće i povrće su poznati po sadržaju antioksidanasa, ali i hrana poput orašastih plodova, semenki, začinskih biljki, pa čak i kafe i zelenog čaja. Konzumiranje hrane sa visokim nivoom antioksidanasa dovodi do boljeg kvaliteta ishrane, što ubrzava proces skidanja kilaže.

foto: PROFIMEDIA

5. Razmislite o uvođenju probiotika

Probiotici su zdrave bakterije u crevima koje pomažu mnogim funkcijama. Istraživanja su pokazala da su neki probiotici uključeni u procese detoksikacije, dok drugi pomažu u gubitku težine, a treći podržavaju zdrav sistem za varenje. Zbog dalekosežnih funkcija probiotika, oni su u stanju da utiču na detoksikaciju na nekoliko načina. Probiotici se mogu naći u mnogim popularnim namirnicama, kao što su grčki jogurt, kefir, kiseli kupus i fermentisana hrana. Ako vam se ne sviđa ideja da neki od ovih proizvoda redovno konzumirate, probiotik u obliku suplementa može takođe biti dobar izbor, jer i ovakav dodatak ishrani može podržati zdravu ravnotežu bakterija u vašim crevima, i da pomoći druge važne telesne funkcije.

6. Izbegavajte dodatni šećer

Šećer se nalazi u širokom spektru hrane i pića, od očiglednih izvora kao što su sokovi i slatkiši, do manje očiglednih „krivaca“ poput soseva, začina i slanih namirnica. Šećer može dovesti do prekomernog unosa kalorija što može otežati gubitak težine. Previše šećera takođe može da dovede do nakupljanja masti u jetri, što može da izazove štetu ovom važnom organu za detoksikaciju. Da biste omogućili vašem telu da nastavi sa svojim prirodnim funkcijama detoksikacije, trebalo bi da ograničite šećer u ishrani. Ovo će podržati zdravlje jetre i ukloniti prazne kalorije iz vaše ishrane.

foto: Profimedia

7. Jedite više „super hrane“

„Super hrana“ je ona koja ima visoku nutritivnu gustinu, a u nju spada mnogo voća i povrća, kao i popularni proteini, kao što su losos i kikiriki. Ono što je zajedničko za sve vrste „super hrane“ jeste njihov sadržaj mikronutrijenata, antioksidanata i drugih jedinjenja. Posebno korisna super hrane je kikiriki, koji sadrži 19 vitamina i minerala, kao i vlakna i masti koji su dobri za zdravlje srca. Sadržaj vlakana u kikirikiju omogućava mu da bude hrana koja osim što može da donese sitost, podržava i zdravo varenje i detoksikaciju. Osim toga, sadržaj hranljivih sastojaka u kikirikiju može da pomogne u gubitku težine. Studija iz 2022. godine otkrila je da je dnevna konzumacija blago slanog kikirikija dva puta dnevno pre obroka dovodi do gubitka težine, sniženja krvnog pritiska i poboljšanja nivoa glukoze.

8. Smanjite unos soli

Iako je zbog normalne fiziologije neophodno da svakodnevno konzumirate minimalnu količinu soli, previše ovog minerala može da dovede do viška vode u organizmu i zdravstvenih problema. Kada je u pitanju detoksikacija, višak soli u ishrani može dovesti do povećanja proizvodnje hormona koji će smanjiti učestalost mokrenja, što dalje vodi do slabije detoksikacije. Kada smanjite količinu soli u ishrani i istovremeno povećate unos tečnosti, podržavate svoj sistem izlučivanja. Osim toga, efekte natrijuma možete da poništite konzumiranjem više hrane bogate kalijumom, kao što su banane, krompir i dinje.

9. Jedite više hrane bogate vlaknima

Vlakna imaju nekoliko funkcija kada je u pitanju detoksikacija vašeg tela. Rastvorljiva vlakna služe kao prebiotik, koji je u suštini izvor hrane za probiotike u vašem crevu. Konzumiranje više prebiotika podržava zdravlje probiotika i omogućava im da ispune svoje funkcije. Nerastvorljiva vlakna su oblik koji podržava probavni trakt, i poboljšava pražnjenje creva. Osim toga, hrana bogata vlaknima donose veliku sitost, čime sprečavaju prejedanje, a samim tim potpomažu gubitak težine i detoksikaciju. Voće, povrće, orašasti plodovi, semenke, mahunarke i cela zrna su odlični izvori vlakana.

Izvor: Eat This