MOŽDA JE IZ GLAVE: Uzrok hroničnog bola u leđima možda nije ono što mislite

Studija, objavljena u časopisu “JAMA Network Open,” ispitivala je kritičnu vezu između mozga i bola. Naučnici su testirali da li je shvatanje činjenice da je bol izazvan nekim moždanim procesima povezano sa ublažavanjem bola prilikom primene terapije za ponovnu obradu bola (PRT), koja uči ljude da na signale bola koji se šalju u mozak gleda kao na nešto manje preteće. Cilj istraživanja je bio da bolje razumeju kako se ljudi oporavljaju od hroničnog bola u leđima, a rezultati su pokazali da su nakon primene terapije za ponovnu obradu bola (PRT) pacijenti prijavili smanjen intenzitet bolova u leđima.

„Milioni ljudi širom sveta živi sa hroničnim bolom, a mnogi od njih još uvek nisu pronašli način da pomognu sebi, što nam jasno stavlja do znanja da nešto nedostaje u načinu na koji dijagnostifikujemo i lečimo ljude. Naša studija pokazuje da pomoću razgovora sa pacijentima o atribuciji bola možemo da im pomognemo da shvate da je bol često “u glavi“ što onda može pomoći da se taj bol ublaži “, rekao je dr Joni Ašar, jedan od autora studije i docent interne medicine na medicinskom kampusu Anšutz Univerziteta Kolorado.

foto: Shutterstock

Kako bi proučavali efekte atribucije bola, istraživači su u randomizovano ispitivanje za terapiju PRT uključili preko 150 odraslih osoba koje su imale umereno jak hronični bol u leđima. Otkrili su da je dve trećine ljudi lečenih ovom terapijom izjavilo da im je bol skoro ili u potpunosti nestao, u poređenju sa samo 20 odsto ljudi koji su primili placebo terapiju.

"Ova studija je od ključne važnosti jer su atribucije bola pacijenata često netačne. Otkrili smo da vrlo malo ljudi veruje da njihov mozak ima bilo kakve veze sa njihovim bolom, što može da oteža planiranje terapije, jer atribucije bola imaju glavnu reč kada je u pitanju odluka o izboru lečenja, odnosno da li pacijent mora na operaciju kako bi mu se rešio problem hroničnog bola u leđima ili je potreban samo psihološki tretman", objašnjava dr Ašar.

Pre primene PRT terapije, samo 10 odsto ispitanika je povezivalo svoj bol sa nekim procesom u mozgu. Nakon primene terapije, taj broj se povećao na 51 odsto. Studija je utvrdila da što više razmišljamo o tome da li bol potiče od nekih procesa u umu ili mozgu, to je veće umanjenje hroničnog bola u leđima. Prema zaključcima studije, jedan od razloga za to može biti to što kada pacijenti shvate svoj bol kao posledicu nekog moždanih procesa, oni takođe shvate da njihovom telu nije ništa i da je bol koji osećaju samo “lažna uzbuna” koju generiše mozak i da ne treba da ga se plaše.

Naučnici se nadaju da će ova studija podstaknuti medicinske radnike da razgovaraju sa svojim pacijentima o uzrocima bola, kao i da će razmotriti mogućnost da su izazvani nečim drugim sem biomedicinskim uzrocima.

Izvor: Science Daily