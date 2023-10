NISU U PITANJU SAMO HLADNE RUKE I STOPALA: 5 iznenađujućih znakova loše cirkulacije

Ali ako znate na šta treba obratiti pažnju, možete poboljšati svoje vaskularno zdravlje.

Ovo su problemi koji mogu biti povezani sa lošom cirklulacijom...

Hladne noge tokom cele godine

Kako da znate da li ste samo skloni hladnim stopalima ili je u pitanju nešto ozbiljnije?

- Ako vam je ostatak tela topao, ali su vam stopala i dalje ledena, ili ako istovremeno osećate bol, vrlo je verovatno da je problem loša cirkulacija - objašnjava Alun Dejvis, profesor vaskularnih istraživanja i hirurgije.

U stvari, nedostatak dotoka krvi u noge je čest uzrok hladnih stopala. Ovo može izazvati bol, utrnulost i osećaj pečenja.

Vrtoglavica i gubitak pamćenja

Ako često osećate neobjašnjivu vrtoglavicu, gubite ravnotežu ili ste zaboravni, sve to mogu biti znaci da vaša cirkulacija ne funkcioniše kako bi trebalo, i da imate nedostatak dotoka krvi u mozak. Kada se to dogodi, vaš mozak će smanjiti određene funkcije, kao što su pamćenje i ravnoteža, da bi dao prioritet važnijim funkcijama.

Ako često osećate neobjašnjivu vrtoglavicu, možda vaša cirkulacija ne funkcioniše kako bi trebalo foto: Profimedia

Čirevi

Kada je loša cirkulacija uzrokovana blokadama u arterijama, količina krvi koja stiže do vaših nogu se smanjuje. To može dovesti do ispupčenih vena, a u nekim slučajevima čak i do čireva koji se ne zarastaju.

- Ove otvorene rane se obično pojavljuju na potkolenici. Često neće izazvati nikakav bol, što znači da ih mnogi ljudi smatraju bezopasnim. Ali sve ponavljajuće rane ili rane koje ne zarastaju ne treba zanemariti i moraju se lečiti kako bi se izbegla infekcija i dalje komplikacije - objašnjava Dejvis.

Bolovi u stomaku

Kao i svim vitalnim organima, vašem stomaku je potreban protok krvi bogate kiseonikom da bi pravilno funkcionisao. Ako često osećate simptome kao što su bol u stomaku, dijareja ili imate krv u stolici, iako veoma retko, to može biti znak loše cirkulacije.

Važno je napomenuti da ako doživite bilo kakve promene u navikama creva, uvek potražite lekarski savet kako biste isključili bilo kakve ozbiljne zdravstvene probleme.

