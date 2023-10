ZA MIRAN SAN I SREĆAN BRAK: Ovo je magični napitak protiv HRKANJA

Iako hrkanje možda nervira vašeg partnera, a ponekad narušava san, kako vaš tako i san vašeg partnera, u većini slučajeva je podnošljivo. Međutim, ako je hrkanje takvo da izaziva problem u partnerskim odnosima, a vas čini nesigurnim pa vam je nelagodno da delite sa nekim spavaću sobu, trebalo bi da se pozabavite rešavanjem ovog problema.

Problem hrkanja se zapravo može rešiti uz pomoć nekih relativno jednostavnih promena u načinu života. Najlakši od svih, koji pomaže ne samo sa hrkanjem nego sa opštim zdravljem jeste voda, i savet stručnjaka jeste da pijete više vode.

Većina ljudi ne unosi dovoljno tečnosti, jer pijemo mnogo drugih, često slatkastih pića, poput ledenog čaja i raznih kofeinskih napitaka, koji nam samo odvlače pažnju od onoga što bi trebalo da bude naša glavna misija, a to je da budemo dovoljno hidrirani. Iako su sokovi i kafe veoma primaljivi, ništa od toga nije toliko dobro za naš organizam kao obična voda. Isti je slučaj i sa hrkanjem.

foto: Profimedia

Zašto nastaje hrkanje?

Hrkanje se dešava kada u snu dođe do opuštanja, prilikom čega dolazi i do sužavanja određenih disajnih puteva, što izaziva vibracije u ustima, nosu, grlu ili jeziku. Kada smo hidrirani manje je sluzi koja se formira u ovim oblastima, pa se samim tim i smanjuje rizik od hrkanja. Dehidratacija je takođe i glavni krivac kada je u pitanju hrkanje posle konzumiranja alkohola, jer on crpi tečnost iz organizma, i često ima visok nivo šećera, a dokazano je da šećer povećava proizvodnju sluzi. Pušenje, koje takođe stvara sluz i dehidrira, takođe može dovesti do toga da više hrčete, kao i spavanje na leđima.

Ali, ne brinite se, jer niste sami. Naučno je dokazano da 25 odsto svetske populacije hrče svaku noć, dok 45 odsto hrče ponekad. Hrkanje je problem koji se javlja i kod muškaraca i kod žena, s tim da 40 odsto muškaraca na svetu hrče stalno, a samo 24 odsto žena.

Koliko vode treba da pijemo da bismo izlečili hrkanje?

Prema naučnim podacima, svi bi trebalo da pijemo 6 do 8 čaša vode dnevno, sem kad je vruće, kada dojite, kada vam nije dobro ili kada se bavite nekom fizičkom aktivnošću. Tada bi trebalo da pijete više od 8 čaša dnevno. Osim što je dobro za mnoge telesne funkcije, voda pomaže u minimiziranju hrkanja.

Međutim, neke vrste hrkanja, kao što je spavaća apnea, mogu da ukazuju na neki ozbiljniji problem. Ako se često budite noću, ako je hrkanje poprilično glasno, a posebno ako prilikom hrkanja ostanete bez vazduha ili se gušite u snu, trebalo bi da potražite lekarsku pomoć.

Izvor: Mirror