NIŠLIJE OBOŽAVAJU MEDICINSKU SESTRU BORKU! Živoslava Tasić nagrađena za predani rad priznanjem "Darija Korobkina" (VIDEO)

Živoslava je zaposlena u Službi za kućno lečenje, medicinsku negu i palijativno zbrinjavanje. Ekipa televizije Kurir je sa najboljom medicinskom sestrom išla u jednu kućnu posetu.

Živoslava Borka Tasić već tri decenije nesebično pomaže ljudima. Čuvena Borka, kako je znaju svi pacijenti, dugogodišnja je radnica službe za kućno lečenje, medicinsku negu i palijativno zbrinjavanje.

- Kućnu negu ne može da radi svako, može da radi samo onaj ko stvarno voli. Ko voli svoj posao i ko voli pacijente. Tako da ja sam opredelila svoj životni put da radim sa pacijentima koji su stari, koji su od nekih bolesti i idem dalje - kaže sestra Borka.

Predan rad sada je i nagrađen priznanjem milosrdna sestra Darija Korobkina za najbolju medicinsku sestru tehničara iz primarne zaštite.

- Počastvovana sam nagradom i vrlo je lep osećaj i lepo je znati da ste prvi među jednakima - priznaje Borka.

Nišlije Borku uvek dočekuju i ispraćaju sa osmehom.

- Odlična sestra, kad god je pozovem ona je tu - kaže Borkina sugrađanka Radmila Živčić.

Na pitanje zašto baš kućna nega i po čemu je ona posebna kaže:

- Motiviše me neki osmeh pacijenta, neka pružena ruka, neka pohvala. To je ono što me vodi dalje, nešto što želim i dalje u svom radu. Da pomognem i da poboljšam kvalitet života pacijenata naravno - otkriva Borka.

Nagrada milosrdna sestra ime je dobila po ruskoj bolničarki i ratnoj heroini Dariji Korobkini, koja je na prvoj liniji fronta 1914. godine previjala rane Srbima. Ovim priznanjem Fondacija Zajedno za osmeh želi da oda počast mladoj bolničarki i ukaže na značaj medicinskih sestara tehničara u Srbiji.

