KARDIOLOG UPOZORAVA: Letnje temperature usred jeseni razlog zašto imamo duplo više pacijenata sa INFARKTOM I ŠLOGOM

Poslednjih dana dramatično je povećan broj pacijenata sa infarktom i moždanim udarom. Na to utiče više faktora, ali pre svega vremenske prilike. Kako da se nosimo sa svakodnevnim promenama temperature i sačuvamo zdravlje objašnjava prof. dr Predrag Mitrović, kardiolog Urgentnog centra UKCS.

U poslednjih nekoliko dana lekari Urgentnog centra imaju povećan broj pregleda i prijema, i imaju dvostruko više pacijenata koji su doživeli infarkt.

50 % više pregleda za vikend

Prof. dr Predrag Mitrović, kardiolog ističe da kada je jutros došao na posao jedva je uspeo da se probije kroz čekaonicu koliko je tamo bilo bolesnika.

- Kako je skočila dnevna temperatura, tako je i porastao broj pregleda u Urgentnom centru. Naime, mi smo preko vikenda imali preko 300 pregleda samo u kardiološkoj ambulanti, od čega je bilo oko 180 pregleda kardioloških bolesnika, a čitav Urgentni centar je imao preko hiljadu pregleda, što je za 50 odsto više nego inače - rekao je prof. dr Mitrović za RTS.

Dodaje da jedini način na koji se to može protumačiti to što je sredinom prethodne nedelje maksimalna dnevna temperatura bila 15 stepeni Celzijusa, a u jutarnjim samo dva stepena, dok smo za vikend imali 32.

- Dakle, to je nešto što zaista ljudski organizam, bez obzira da li je zdraviji ili nije, ne može lako da kompenzuje. Kod pacijenta koji su hronični kardiovaskularni bolesnici, dolazi do povećane dinamike krvnih sudova što dovodi do promena krvnog pritiska.

Najčešće nam se javljaju hronični bolesnici

Međutim, profesor napominje da je u ovom periodu bilo i dosta novih bolesnika, ali da su dominirali hronični bolesnici.

- Kod pacijenata koji se žale na bol u grudima, naravno već možemo pretpostaviti da se radi ili o angini pektoris koja nije stabilna ili o akutnom infarktu miokarda. Međutim, dosta pacijenata se žali na česte nesvestice i na preskakanje srca. Nesvestica može biti znak i povećanja i sniženja krvnog pritiska, može i drugih bolesti naravno. U takvim situacijama najbolje je, ukoliko smo umogućnosti, da prvo izmerimo krvni pritisak. Najbolje je uzeti čašu-dve vode jer će nam to pomoći da povisimo nizak krvni pritisak kako ne bismo izgubili svest, a ukoliko je visok - neće toliko uticati na njegov porast.

U svakom slučaju, profesor savetuje da se pridražavate redovne terapije, da je ne smanjujte na svoju ruku, da izbegavate preslanu hranu i da unosite što više tečnosti.

- Znači, sve ono što važi i za letnje vreme, važi i za jesenje, ali sad imamo jesen, odnosno imamo leto i zimu, koji se smenjuju svakog dana - zaključuje dr Mitrović.

(RTS/Kurir.rs)