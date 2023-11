7 SIMPTOMA KOJI UKAZUJU NA MANJAK GVOŽĐA: Obratite pažnju, ne čekajte dijagnozu

Gvožđe je esencijalni nutrijent koji telo koristi za stvaranje crvenih krvnih zrnaca, kojI prenose kiseonik iz pluća do ostatka tela. Međutim, nedostatak gvožđa često ostaje nedijagnostikovan. Ovo su neki od tihih znakova da vam možda nedostaje gvožđe.

Kratak dah

„Simptomi nedostatka gvožđa su često nespecifični i magloviti“, piše Tajms. Jedan od ovih nejasnih znakova uključuje kratak dah.

Moždana magla

Pošto je gvožđe potrebno za prenos kiseonika do mozga, nedostatak gvožđa može izazvati maglu u mozgu.

Umor

Umor i slabost takođe mogu biti posledica nedostatka gvožđa, kaže Klivlendska klinika.

Vrtoglavica i mučnina

Poznato je da je vrtoglavica najveći simptom niskog nivoa gvožđa, piše Interna medicina, Severni Hjuston. Nakon što vrtoglavica nestane, može se javiti jakom glavoboljom.

Razlog zašto se to dešava je taj što nema dovoljno krvi koja putuje do vašeg mozga, što dovodi do oticanja krvnih sudova. Dakle, ako osećate da vam glava pulsira i da ne možete da se fokusirate, verovatno samo vaši krvni sudovi čekaju kiseonik.

Bez adekvatnog kiseonika, vašim ćelijama će možda biti teže da podnose hladnoću foto: Shutterstock

Povećana osetljivost na hladnoću

Kada vam nedostaje gvožđe, možete postati anemični, stanje u kojem telo proizvodi manje crvenih krvnih zrnaca. Ljudi sa anemijom nemaju dovoljno crvenih krvnih zrnaca, koje prenose kiseonik po celom telu. Bez adekvatnog kiseonika, vašim ćelijama će možda biti teže da podnose hladnoću, piše portal Henri Ford Health.

Bleda koža

Bledilo može biti znak niske količine gvožđa, kažu stručnjaci. Ovo je uzrokovano smanjenim protokom krvi u kožu.

Poremećaj srčanog rada

Lupanje srca može biti uznemirujuće iskustvo, i to je znak da vaše srce radi teže zbog smanjene količine kiseonika u krvi, piše Advanced ER.

(kurir.rs/bestlifeonline.com)