AKO ČESTO GRICKATE NOKTE POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Nakon njega prestaćete sa ovom lošom navikom

Često je ovo i krivica roditelja. Naučnici nisu sigurni da li se radi o genetskom poremećaju kod dece, ali oni malšani čiji roditelji imaju ovu ružnu naviku su skloniji tome da počnu sa grickanjem noktiju.

Razmislite pre nego što stavite prste u usta

Ispod viralnog videa na ovu temu kreatori su pozvali ljude da ga "podele" sa onima koji to čine. Na objavi se vidi kako izgleda isečak nokta kada se stavi pod mikroskop, mogu se videti različite bakterije.

Jedan doktor je rekao da grizckajući nokte možete ugroziti čak i svoj vid.

- Taj uznemirujući video otkriva da se ispod naših noktiju ne krije samo keratin, već čitava kolonija mikroba - stafilokoki, streptokoki i Ešerihije koli - a oni nisu idealni gosti na zabavi - rekla je dr Saja Nagori oftalmolog.

Bakterije iz noktiju mogu da ugroze vid

Ona je priznala da grickanje noktiju može privremeno da ublaži stres, ali je upozorila da može doći do "posledica" ako to uradite. Rekla je da ako to radite, mikrobi dospevaju u vaša usta, što potencijalno može izazvati "infekcije". A ako nosite kontaktna sočiva, imati tako prljave nokte je takođe rizik jer "rizikuje prenošenje klica direktno u oči".

Dr Nagori je takođe upozorila da, iako može smanjiti stres, može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

- U svom radu, videla sam kako grickanje noktiju prenosi bakterije sa prstiju na oči, izazivajući stanja od blage iritacije do teške infekcije.

