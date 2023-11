5 PITANJA KOJA BI VAŠ DOKTOR VOLEO DA MU POSTAVITE: Iskoristite posetu lekarskoj ordinaciji na najbolji način

Postavljanje pitanja svom lekaru u početku može izgledati zastrašujuće. Prema statistikama, prosečan lekar primarne zdravstvene zaštite pregleda oko 20 pacijenata dnevno, a mnogi od tih termina prilično kratko traju. Većina lekara opšte prakse provodi od devet do 24 minuta sa svakim pacijentom. Iako verovatno niste jedini pacijent svog lekara, to ne znači da treba da požurite i izađete što pre iz ordinacije.

Ovo su neka od pitanja koja bi trebalo da na sledećem pregledu postavite svom lekaru.

Koje preventivne testove bi trebalo da uradim?

Znate li kada treba da počnete da idete na mamografe da proverite da li postoje kvržice, ili ukoliko ste muškarac, znate li kada i da li treba da počnete sa skriningom za rak testisa? Ako je odgovor ne, razmislite o tome da pitate svog doktora o ovim stvarima tokom vaše sledeće posete.

Kako moja porodična istorija utiče na moje zdravstvene rizike?

Ako je neko u vašoj porodici imao rak ili živi sa hroničnom bolešću, to može značiti da ste u povećanom riziku od tih oboljenja. Međutim, to ne znači da ćete nužno imati bilo koji od ovih zdravstvenih tegoba, ali porodična medicinska istorija je nešto na šta će vaš lekar obratiti pažnju kako bi vam pružio najbolju moguću negu i savete.

Obavezno recite svom lekaru sve što znate o svojoj porodičnoj medicinskoj istoriji i prosavetujte se sa njim da li to može ili ne mora da utiče na vas i šta bi trebalo da uradite da biste ostali što je moguće zdraviji.

Zbog čega uzimam ovaj lek?

Prema istraživanju AARP-a (American Association of Retired Persons) odrasli od 45 i više godina uzimaju u proseku četiri leka na recept dnevno. To je mnogo lekova!

A ono što je zastrašujuće je to što većina lekara zapravo ne objašnjava pacijentima kako lekovi funkcionišu i zašto su im neophodni. Studija iz 2011. objavljena u Health Communication zaključila je da je u skoro svim posetama u kojima je lekar pacijentu prepisao novi lek, adresirali su samo jednu ili dve od četiri dimenzije medicinskih preporuka - ozbiljnost medicinskog problema, efikasnost lečenja, kolika je verovatnoća da će prosečni pacijent pravilno uzimati lekove i potencijalna ograničenja lečenja.

Ovo nije dobro, posebno zato što svi lekovi imaju ograničenja, a često postoje stvari koje pacijent može da uradi da bi lekovi bili efikasniji. Kada vam lekar prepiše nešto novo, pitajte zvog čega, i takođe proverite sve što bi o toj terapiiji trebalo da znate.

Koje vitamine i suplemente treba da uzimam ili izbegavam?

S obzirom da vam nije vam potreban recept da biste kupili vitamine ili suplemente, moglo bi izgledati kao da nije velika stvar da počnete da ih uzimate. Međutim, to nije slučaj. Određeni suplementi mogu ometati lekove i imati neželjene efekte za neke ljude. Čak i stvari kao što su suplementi gvožđa, vitamina E ili vitamina A mogu nekim ljudima da donesu više štete nego koristi. ja.

Na kraju, ako pitate svog doktora da li treba da uzimate određene suplemente ili ne, to će vas uštedeti od trošenja nepotrebnog novca i moglo bi sprečiti da uzmete nešto što bi zaista moglo da naškodi.

Zbog čega mi je potreban ovaj test?

Ako vaš lekar sprovodi test ili preporučuje skrining, postoji razlog za to. Možda je to zbog vaših godina ili pola, možda zato što vas vaša porodična istorija dovodi u opasnost, ili možda zato što vaš lekar sumnja na medicinski problem. Bez obzira na razlog, to je nešto što treba da znate. Informacije o tome zašto se testirate takođe će vam pomoći da razumete sopstveno zdravlje i olakšaće vam da shvatite da li treba da napravite bilo kakve druge promene u svom načinu života.

Takođe, kada dobijete rezultate testiranja, obavezno pitajte svog doktora i o njima. Brojevi na izveštaju ne znače ništa bez konteksta i važno je razumeti šta svaki označava.

(kurir.rs/healthdigest.com)