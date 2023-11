8 ZNAKOVA ORALNOG KANCERA KOJE MOŽE DA OTKRIJE VAŠ STOMATOLOG: Ako se uoči na vreme izlečenje je moguće u 90 % slučajeva

Tokom poslednjih 10 godina broj slučajeva oboljevanja od raka usta u svetu je porastao za šokantnih 60 odsto, piše magazin Mirror. Pušenje ili duvan za žvakanje, nedovoljno konzumiranje voća i povrća i korišćenje alkohola povećavaju rizik od raka usne šupljine, navodi Cancer Research UK.

Simptomi mogu biti bezbolni

Doktorka Miriam Stopard za magazin Mirror objašnjava šta možete da uradite da proverite potencijalne simptome raka usta koji bi mogli da dovedu do rane dijagnoze, lečenja i veće šanse za preživljavanje.

- Simptomi raka usta mogu biti bezbolni, pa ako se ne otkrije na vreme može doći do razornih posledica. Kasna dijagnoza oralnog karcinoma može dovesti do ozbiljne operacije i uzrokuje oko 1.800 smrtnih slučajeva godišnje. Za mene, ovo nije ništa drugo do tragično s obzirom da preživljavanje može biti i do 90 posto ako se rano uhvati - objašnjava dr Mirijam Stopard.

Rani znaci upozorenja na rak usta:

Čir ili ranica u ustima

Crvena ili bela mrlja u ustima

Neobjašnjivi bol u ustima ili uhu

Neobjašnjiva kvrga u vratu

Bolno grlo

Promene u glasu ili otežano gutanje

Kvrga u vratu ili grlu

Gubitak težine bez dijete

Preporučuje se svima da jednom mesečno obavljaju temeljni pregled glave i vrata kod kuće foto: Shutterstock

Jednom mesečno uradite samopregled

Da bi se ovo sprečilo, Fondacija za borbu protiv raka usta preporučuje svima da jednom mesečno obavljaju temeljni pregled glave i vrata kod kuće.

Pogledajte celo lice. Ima li otoka koje ranije niste primetili? Pregledajte svoju kožu. Da li se nešto promenilo u poslednje vreme? Da li su mladeži postali veći ili počeli da svrbe ili krvare? Okrenite glavu s jedne na drugu stranu. Ovo rasteže kožu preko mišića, čineći kvržice lakšim za uočavanje.

Takođe je važno da proverite svoj vrat tako što ćete prstima proći ispod vilice i opipati veliki mišić sa obe strane vrata. Jastučićima prstiju proverite da li ima otoka i da li je sve isto sa obe strane. Takođe je važno proveriti usne, obraze, desni, jezik i krov i dno usta.

Međutim, postoji mnogo stvari koje možete da uradite da sprečite rak usne šupljine, dodaje dr Mirijam Stopard. Pušenje i konzumiranje alkohola mogu značajno povećati rizik od razvoja raka. Dok je pušenje povezano sa oko dve trećine slučajeva oralnog raka, nedovoljno voća i povrća povezano je sa više od polovine, a alkohol je povezan sa samo manje od trećine.

(kurir.rs/mirror.co.uk)