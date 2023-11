5 GRUPA LEKOVA KOJI IZAZIVAJU ZATVOR: Ako ih uzimate dobro obratite pažnju na PROBAVU

Antihistaminici - lekovi protiv alergija

Ako patite od alergija, antihistaminici su nesumnjivo nešto što vam je poznato. Antihistaminici su efikasni u blokiranju histamina, hemikalija formiranih od alergena kao što su prašina, polen, ambrozija i perut kućnih ljubimaca. Ovi histamini su ono što uzrokuje svrab kože, curenje iz nosa i natečene oči sa kojima se suočavaju mnogi alergičari.

Prema Institutiu Kaiser Permanenteu, pojedini antihistaminici blokiraju efekat neurtransmitera acetilholina u telu. Kada je ovaj neurotransmiter blokiran, postaje teže za prenos signala kroz nervni sistem. Ovo može izazvati širok spektar efekata u rasponu od pospanosti do zatvora. To je zato što acetilholin stimuliše vagusni nerv, koji pomaže u procesu varenja. Kada je taj proces poremećen zbog niskih nivoa acetilholina, krajnji rezultat je zatvor.

Suplementi gvožđa

Dok većina ljudi može dobiti svoju dnevnu dozu gvožđa iz širokog spektra osnovnih namirnica, kao što su meso, sušeno voće i pasulj, postoje i slučajevi u kojima je neophodna suplementacija.

Međutim, pokazalo se da suplementi gvožđa mogu igrati ulogu u zatvoru. Istraživanje iz 2020. objavljeno u Microbiologi Research pokazalo je da 60% ljudi koji uzimaju suplemente gvožđa doživljavaju gastrointestinalne neželjene efekte, uključujući zatvor, bol u stomaku i nadimanje.

Nije sasvim jasno zašto ovi suplementi izazivaju posebno stanje, ali još jedno istraživanje iz 2020. objavljen u Cureus-u tvrdi da višak gvožđa u stomaku dovodi do većeg transporta vode u creva. Ova voda se zatim povlači iz donjeg gastrointestinalnog sistema kako bi se ostatak sistema održao u ravnoteži. Sa manje vode u GI sistemu, stolica se može stvrdnuti i tako dolazi do zatvora.

Antidepresivi

Određeni antidepresivi koji se koriste za lečenje brojnih stanja, uključujući depresiju, panični poremećaj i opsesivno-kompulzivni poremećaj, iako su efikasni u lečenju ovih stanja, takođe blokiraju proizvodnju neurotransmitera acetilholina. Prema Mental Health America, acetilholin je aminokiselina koja pomaže u kontrakciji mišića. Kada je njegova proizvodnja poremećena, može otežati kretanje stolice kroz digestivni sistem.

Diuretici

Diuretici deluju na bubrege, pomažući im da iznesu višak soli iz tela, gde se ona zatim izlučuje putem urina. Takođe su korisni za lečenje stanja izazvanih prevelikim nagomilavanjem tečnosti u telu, uključujući srčanu insuficijenciju.

Prednosti diuretika kada je u pitanju krvni pritisak su očigledne. Što je manje tečnosti u vašem telu, to će vam biti niži krvni pritisak. Loša strana je što se nivo tečnosti u vašem telu snižava, što može uticati na sposobnost bubrega da održi nivoe elektrolita u ravnoteži. Kada se nivoi elektrolita (kao što su natrijum i kalijum) spuste, to može dovesti do problema. Studija iz 2021. pokazala je da neravnoteža elektrolita remeti kretanje tečnosti u telu, što može dovesti lkako do dijareje tako i do zatvora.

Lekovi za neutralizaciju želudačne kiseline

Stanja kao što su žgaravica, refluks kiseline i loše varenje su rezultat previše kiseline u želucu. Ovaj višak kiseline je rezultat enzima poznatog kao pepsin, čija je primarna funkcija da razgradi hranu za varenje.

Antacidi (lekovi za koji neutraliču želudačnu kiselinu) koji imaju aluminijum u sebi mogu biti okidač za zatvor, prema Centru za refluks Tampa Bej. To je zato što aluminijum može uticati na brzinu kontrakcije u želucu i crevima. Kada je proizvodnja želudačne kiseline usporena, razgradnja hrane i ukupan proces varenja takođe mogu biti usporeni, što vam otežava udobno pražnjenje creva.

