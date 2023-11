PITATE SE U KAVOM VAM JE STANJU SRCE? Testirajte ga lako za samo JEDAN MINUT!

Činite sve da vam srce kuca kao zvono? Idete redovno kod doktora, jedete zdravo, vežbate? Onda se verovatno pitate da li se vaš trud isplati.

Postoji jednostavan test koji možete koristiti da proverite u kakvom je stanju vaše srce.

Potrebno je samo da uradite ovu vežbu:

U udobnoj odeći sedite na pod, ispravite leđa, udahnite i pokušajte da rukama dodirnete nožne prste bez savijanja kolena: Ako možete da dodirnete nožne prste, u veoma ste dobroj formi. Ako to ne možete da uradite, to bi moglo da znači više od problema s vašom fleksibilnošću. To ukazuje da bi vaše srce moglo biti u nevolji.

foto: Shutterstock

Da li se pitate kakve veze ova vežba ima sa radom srca?

Prema nedavnoj studiji objavljenoj u Journal of American Phisiologi, naučnici su otkrili moguću vezu između fleksibilnosti tela i stanja naših arterija.

Istraživanje se fokusiralo na ljude starije od 40 godina. Smatralo se da oni koji mogu dodirnuti prste na nogama imaju manji rizik od moždanog udara ili srčanih bolesti. Ljudi koji nisu uspeli da vežbaju bili su u većem riziku od ovih zdravstvenih problema jer su istraživači povezali njihov nedostatak fleksibilnosti sa otvrdnutim arterijama.

Svi učesnici istraživanja bili su ljudi prosečne težine, što isključuje probleme sa gojaznošću. Oni su takođe bili različiti po godinama, neki od 20 godina, a drugi od 83 godine. Pored spoljašnjeg posmatranja test vežbe, istraživači su merili njihov krvni pritisak, broj otkucaja srca i disanje. Konačni rezultati su pokazali da su učesnici srednjih godina koji su bili previše ukočeni da bi vežbali imali veću verovatnoću da imaju otvrdnuće arterija i visok krvni pritisak.

Dakle, šta za vas znači evaluacija ovog testa?

Iako će biti potrebno uraditi više istraživanja kako bi se podržali rezultati ove nove studije, to je svakako hrana za razmišljanje.

Ali ne morate se nepotrebno plašiti nepovoljnog rezultata. Ako imate manje od 40 godina, još uvek možete početi da uradite nešto po tom pitanju. Počnite redovno da se bavite jogom i drugim aktivnostima kako biste poboljšali svoju fleksibilnost.

Ne pušite, ne pijte previše alkohola, hranite se zdravo i izbegavajte stres – sve ovo će vam pomoći da srce i krvni sudovi budu zdravi.

Alarmantna statistika

Kardiovaskularne bolesti, uključujući srčane bolesti i moždani udar, vodeći su uzrok smrti na planeti koji oduzima više od 20 miliona života svake godine širom sveta.

Prema podacima nacionalnog Instituta za javno zdravlje Batut, bolesti srca i krvnih sudova su 2022. bile vodeći uzrok smrti u Srbiji sa učešćem od 47,3% u svim uzrocima smrti i u proseku je 141 osoba dnevno umirala od bolesti srca i krvnih sudova.

Danas u svetu živi 520 miliona ljudi sa kardiovaskularnim bolestima. Poslednja istraživanja pokazuju da svaka treća odrasla osoba ima povišen krvni pritisak, a svaka jedanaesta koronarnu bolest srca ili anginu pektoris. Srbija spada u zemlje sa veoma visokim rizikom za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti. Godišnje preko 50 000 ljudi u Srbiji umre od srčanih oboljenja.