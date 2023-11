5 RAZLOGA ZBOG KOJIH SE BUDITE SA GLAVOBOLJOM: Proverite da li vas muči loš kvalitet sna, teška večera ili ANKSIOZNOST

Često vaše jutarnje glavobolje nisu nešto zbog čega bi trebalo da se zabrinete. One mogu biti uzrokovani sa određenom hranom koju ste pojeli prethodnu noć, lošim kvalitetom sna, ili pak određenim raspoloženjima. Svakako, kada se jutarnje glavobolje često pojavljuju, trebalo bi da razgovarate sa svojim lekarom.

Ovo su neki od najčešćih razloga za pojavu jutarnje glavobolje.

foto: Promo

Imate zastoj u disanju tokom noći

Prema neurologu Cedars-Sinai Nasimi Shadbehr, hronične jutarnje glavobolje su obično ili migrene ili glavobolje napetosti.

Migrena se često oseća kao pulsirajući bol na jednoj strani glave, zajedno sa simptomima kao što su osetljivost na svetlost ili mučnina.

Tenzijske glavobolje se obično osećaju kao jak pritisak oko glave. Veća je verovatnoća da ćete ovo doživeti ako patite od anksioznosti ili depresije.

Kakvu god glavobolju da imate, neurolog je rekao Self-u da bi to moglo biti uzrokovano apnejom u snu (zastoj u disanju).

Loš kvalitet sna može uzrokovati glavobolje foto: Shutterstock

Loše spavate

Trećina ljudi će iskusiti nesanicu u nekom trenutku svog života, što uključuje poteškoće sa spavanjem, buđenje tokom noći i osećaj umora nakon buđenja.

- Postoji integralni odnos između sna i glavobolje. Loš kvalitet sna može uzrokovati glavobolje, a poboljšan kvalitet sna može pomoći u njihovom ublažavanju - kaže dr Shadbehr.

Mnogo je stvari koje mogu izazvati loš san i nesanicu, od stresa, anksioznosti i depresije do alkohola, kofeina i nikotina ili neprijatnog okruženja za spavanje.

Stručnjaci preporučuju da idete u krevet i budite se u isto vreme svakog dana, opustite se pre spavanja uz knjigu umesto telefona, redovno vežbate i pobrinete se da vaša spavaća soba bude mračna i prijatna za spavanje.

Trebalo bi da razgovarate sa svojim lekarom ako imate problema sa spavanjem mesecima, i ako je nesanica došla to do tačke u kojoj to utiče na vaš svakodnevni život.

Prečesto ili predugo uzimanje lekova protiv bolova bez recepta može izazvati glavobolju foto: Shutterstock

Koristite previše lekova protiv bolova

Prečesto ili predugo uzimanje lekova protiv bolova bez recepta može izazvati glavobolju. Da bi se ovo izbeglo, dr Šadbehr savetuje korišćenje lekova protiv bolova ne više od 10 dana mesečno ili nekoliko puta nedeljno.

Nešto od hrane ili pića izazvalo je bol

Alergije na hranu i preosetljivost mogu izazvati migrene, prema studiji objavljenoj u Journal of Headache and Pain.

Studija iz 2020. objavljena u časopisu Nutrients otkrila je da su obrađena hrana, prerađeno meso, crno vino i stari sir uobičajeni krivci. Kafa takođe može izazvati jutarnje glavobolje.

Anksiozni ste ili depresivni

Ako vas muče anksioznost ili depresija, možda ćete biti skloniji glavoboljama, uključujući i jutarnje. Takođe, važi i obrnuto - ljudi koji pate od migrene imaju veću verovatnoću da imaju depresiju ili anksioznost.

Važno je da potražite pomoć od svog lekara ako mislite da ste depresivni, da bi vas posavetovao kako da vaša anksioznost ne utiče na vaš svakodnevni život i da vam ne uzrokuje uznemirenost.

(kurir.rs/klix.ba)