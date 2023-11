7 PROMENA NA KOŽI KOJE NE SMETE ČEŠATI: Tako širite gljivice i usporavate zarastanje

Najčešće, kada jednom počešete sporno mesto na koži, svrab nestaje. Međutim, ponekada svrab kože nije samo blago golicanje i češanje ne ublažava taj osećaj. Medicinski naziv za ovaj ponavljajući svrab je Pruritusm piše portal Health Digest.

Ovo su neka od najčešćih stanja kože koja nikako nije pametno češati.

Ekcem

Ekcem je složen kožni poremećaj koji karakteriše svrab i suva koža. Najčešći oblik ekcema je atopijski dermatitis, a kod pojedinih osoba može se javiti i kontaktni dermatitis između ostalog.

WebMD napominje da češanje ekcema može pogoršati stanje. Osim što otvara kožu i izaziva krvarenje, otvara i put bakterijskim infekcijama kože. Znaci infekcije mogu uključivati curenje, upalu i formiranje korice na koži. Takođe, koža može biti vruća na dodir. Kako infekcija napreduje, možete osećati groznicu. Oštećena koža može biti inficirana virusom herpes simpleksa, što dovodi do nastanka plikova ispunjenih tečnošću.

Da biste izbegli češanje, stavite led ili hladnu krpu na to područje. Pored toga, može biti korisno koristiti guste losione i lokalne masti poput hidrokortizonske kreme.

Ćešanje psorijaze može dovesti do ozbiljnih posledica, pojave plikova i uvećanog rizika od bakterijskih infekcija foto: Shuttestock

Psorijaza

Prema klinici Mejo, psorijaza je bolest kože u kojoj imuni sistem uzrokuje da ćelije kože rastu brže nego što se osipaju, remeteći normalan ciklus kože. Ćelije kože počinju da se gomilaju, ostavljajući suve, ljuskave mrlje.

Studija objavljena u časopisu Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology otkrila je da je svrab zbog psorijaze bio toliko intenzivan da je uticao na kvalitet života onih koji pate od nje izazivajući poremećaje sna i emocionalno blagostanje. Svrab od psorijaze obično potiče od ljuspica i upaljene kože, prema Healthline-u.

Međutim, češanje ovih promena može dovesti do ozbiljnih posledica, pojave plikova i uvećanog rizika od bakterijskih infekcija. Lekovi i masti mogu pomoći u smirivanju svraba. Ali možete isprobati i prirodne metode, kao što su praktikovanje tehnika opuštanja i tuširanje hladnom vodom.

Koprivnjača

Znate koliko svrab može biti intenzivan ukoliko ste nekada doživeli alergijsku reakciju. Koprivnjača je promena na koži nastala zbog virusa, infekcije ili alergijske reakcije. Institut za alergije takođe napominje da osip može biti posledica stresa, vežbanja ili sunčeve svetlosti. Svrab može biti toliko intenzivan da je želja za češanjem skoro bolna. Neke vrste koprivnjača takođe mogu da peckaju, pored svraba.

Koprivnjača se pojavljuje kada telo oslobađa histamine, hemikalije koje telo koristi kao liniju odbrane od infekcija.

Prirodno je da želite da češete koprivnjaču s obzirom na jak svrab. Međutim, neophodno je sprečiti sebe u tome, jer na ovaj način možete izazvati njeno širenje, što dovodi do još intenzivnijeg svraba. Pokušajte da se okupate mlakom vodom, nanesete hladne obloge, kremu protiv svraba ili čak nosite rukavice ako je potrebno. Institut za alergije takođe pominje hamamelis i aloe veru za prirodno olakšanje.

Češanjem koprivnjače možete izazvati njeno širenje i još intenzivniji svrab foto: Shutterstock

Šavovi na ranama koje zaceljuju

Prva faza zarastanja rana uključuje zgrušavanje povreda krvnih sudova krastama. Velike rane ne mogu zarastati samostalno i zahtevaju šavove da bi bile zatvorene, posebno nakon operacije. Svrab se javlja usled rasta ćelija koji je proces zarastanja svake rane. Iritacija nerava i oslobađanje histamina prvenstveno su odgovorni za taj nagon za češanjem.

Svrab može biti frustrirajući, ali ometanje zarastanja može vas vratiti na početak, što znači da bi proces morao da počne iznova.

Gljivične infekcije

Perut je više od suve kože na vašem skalpu. Uzrokuje je gljivica koja prirodno živi na koži koja se zove malasezija. Prema WebMD-u, vaš imuni sistem može preterano reagovati na gljivicu, izazivajući probleme. To dovodi do ljuštenja i iritantnog svraba po celom vlasištu. Takođe može dovesti do seboroičnog dermatitisa, stanja svraba koje prelazi preko vlasišta do lica, grudi i leđa. Češanjem se koža ljušti i svrbi još više. Lokalni antifungicidi korisni su za uklanjanje prekomernog rasta gljivica.

Dok malasezija može izazvati svrab vlasišta, gljivica tinea pedis dovodi do svraba na stopalu i između prstiju, poznatog kao atletsko stopalo. Ovu gljivicu možete pokupiti sa podova svlačionica i površina bazena. Takođe ste u većem riziku ako delite cipele ili čarape sa drugima. Atletsko stopalo izaziva peckanje, svrab i plikove. Rane takođe mogu dobiti zadebljalu koricu i curiti. Češanje ove promene može je pogoršati i vratiti vas nekoliko koraka u procesu lečenja. Takođe, češanjem možete proširiti gljivice na druga područja stopala. Lečenje antimikoticima je obično efikasno.

(kurir.rs/healthdigest.com)