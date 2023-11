VEOMA SMO BLIZU UVOĐENJU ADJUVANTNE TERAPIJE: Akcenat u budućnosti na prevenciji i vraćanju REDOVNIH SISTEMATSKIH PREGLEDA

- Što se regiona tiče, kada je u pitanju lečenje melanoma, Slovnija je prva, potom Hrvatska pa mi za njima, dok je Bosna na žalost u nešto nezavidnijem položaju, ima malo lekova i postoje liste čekanja. Moram da istaknem da je u Crnoj Gori nešto bolje nego kod nas. Doduše, oni imaju manji broj obolelih i rešavanju situaciju od pacijenta do pacijenta kada je melanom u pitanju.

Šta nedostaje pacijentima u Srbiji kako bi situacija bila bolja, kao u Sloveniji na primer?

- Kod nas postoji šest od ukupno sedam lekova za metastatski melanom, što je četvrti stadijum melanoma, i to je veoma značajno. Ono gde Slovenija prednjači u odnosu na Hrvatsku a ona u odnosu nas je pre svega adjuvantna terapija koja se prima 12 meseci za drugi ili treći stepen melanoma, pre nego što dođe do metastaza. U Sloveniji recimo drugi B i drugi C stadijum dobijaju ovu terapiju a u Hrvatskoj treći stepen. Mi sada imamo nadu koja je potkrepljena i ozbiljnim razgovorima koje smo obavili, da bismo mogli da od početka naredne godine imamo adjuvantnu terapiju za treći stadijum melanoma, iako to još nije zvanično, ali smo veoma blizu toga.

Iako je ova terapija dosta skupa, ona ipak ima i određene prednosti. U čemu se one ogledaju?

- Svakako je problem sa ovim terapijama što su dosta skupe ali ono što je specifično kod adjuvantne terapije je da ona na duže staze ipak štedi. Dakle, ako mi naredne godine budemo imali pacijente u trećem stadijumu koji će primati adjuvantnu terapiju, polovina njih neće preći u četvrti stadijum i mi ćemo uštedeti dosta novca time što ti pacijenti neće primati jednako skupe lekove za četvrti stadijum melanoma koji se primaju godinama. Moram da pomenem da je prvi put u istoriji napravljen lek za uvealni melanom (melanom oka) ali on je jako skup i razumemo da neće skoro moći da dođe do naših pacijenata. Iako je uvealni melanom izuzetno redak, u Srbiji imamo nekoliko pacijenata koji boluju od njega. Značajno je to da terapije koje primaju pacijenti za metastatski melanom, pomažu i pacijentima sa uvealnim melanomom ali oni na žalost ne mogu da je primaju o trošku fonda već pacijenti moraju sami da je finansiraju.

U planu je i formiranje Regionalnog udruženja pacijenata?

- Trebalo bi da sutra donesemo odluku o osnivanju Regionalnog udruženja pacijenata obolelih od melanoma. Pored toga, ono što je važno je da postoji udruženje lekara jugoistočne Evrope koje se bavi melanomom i ideja je da se preko Regionanog udrženja pacijenata povežemo sa njima.

Akcenat je na preventivnim pregledia od strane lekara opšte prakse foto: Shutterstock

Jedan od ciljeva je i vraćanje sistematskog pregleda u zdravstveni sistem?

- Sa Ministarstvom zdravlja i sa Republičkim fondom razmatramo da se sistematastki pregled vrati kao obavezan u okviru našeg zdravstvenog sistema kako bi građani mogli jednom godišnje da urade sve neophodne analize. U Srbiji imamo zaista sjajne lekare ali je sistem uspavan pa moramo da idemo ka tome da naša primarna zdravstvena zaštita radi bolje i efikasnije jer na taj način čuvamo ljude. Mi godišnje gubimo 25.000 ljudi više nego kada bismo imali prosek smrtnosti kao u Evropskoj uniji i poražavajuće je da smo prvi u Evropi po smrtnosti kada su onkološke bolesti u pitanju.

Gde biste voleli da budemo za godinu dana kada je lečenje melanoma u pitanju i koliko je realno da se ove izmene koje su potrebne zaista i dogode?

- Mislim da je realno jer smo imali važne razgovore i generalno imamo dobru saradnju sa Ministarstvom zdravlja i Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, u poređenju sa situacijom od pre šest-sedam godina. Moja očekivanja su uvek maksimalistička ali kada sam počeo pre devet godina da se bavim ovim, dovođenje lekova za melanom u Srbiju izgledalo je kao naučna fantastika a sada imamo mnogo bolju stopu preživljanja pacijenata sa metastatskim melanomom. Ono što je izuzetno važno je da sa Ministarstvom zdravlja radimo na tome da u okviru prevencije lekari opšte prakse jednom godišnje pregledaju kožu svojih pacijenata i ukoliko vide nešto sumnjivo da ga upute na pregled kod dermatologa jer ćemo na taj način sačuvati veliki broj života.