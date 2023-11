KAKO RAZLIKOVATI MLADEŽE I PEGE? Test ćete najlakše uraditi zatvorenih očiju a OVE KARAKTERISTIKE pokažaće šta je u pitanju

Mladež je izraslina na koži koja se sastoji od pigmentnih ćelija koje se mogu pojaviti kao male braon, smeđe ili ružičaste mrlje, ravne ili podignute. Možemo ga imati od rođenja ili će se pojaviti kako starimo. Najčešće je okruglog ili ovalnog oblika, međutim, mladeži mogu biti različitih oblika i veličina i potrebno je da ih redovno pregledate i pratite ima li nekih promeba tokom vremena.

S druge strane, pege su svetlo do tamno smeđe ravne makule na koži, često loše definisane i mogu se spojiti u veće „mrlje“. Iako su pege benigne, one su direktna posledica nezaštićenog izlaganja suncu. Naime, one ukazuju na to da ste bili izloženi suncu i oštetili kožu, a znamo da izlaganje suncu dovodi do smeđih fleka, bora i uvećanog rizika od raka kože. Takođe, svako može dobiti pege bez obzira da li ima svetlu ili tamnu kožu.

foto: Shutterstock

Da li je promena uzdignuta ili u ravni sa kožom?

Prvi test kojim se utvrđuje da li je promena na koži mladež ili pega je da zatvorite oči i dodirnete to područje. Ako je promena uzdignuta, tj. možete je osetiti i iznad ravni kože, onda to definitivno nije pega.

Takođe, potrebno je da obratite pažnju i na:

asimetriju (dve polovine mladeža/pege se ne poklapaju)

(dve polovine mladeža/pege se ne poklapaju) ivice (neravne, zakošene ivice)

(neravne, zakošene ivice) boju (mladeži su ravnomerno obojeni, melanomi nisu i imaju nekoliko nijansi smeđe, žute, crne, pa čak i crvene)

(mladeži su ravnomerno obojeni, melanomi nisu i imaju nekoliko nijansi smeđe, žute, crne, pa čak i crvene) promene u prečniku (ako je veći od gumice na olovci - oko 6 mm - ovo može biti znak upozorenja) i treba da se obratite dermatologu bez odlaganja.

Ako u porodici imate nekoga sa melanomom, morate redovno ići na dermatoskopske preglede mladeža.

foto: Shutterstock

Koje boje je promena?

Tokom samopregleda pažljivo pogledajte boju promene. Mladeži su često mnogo tamniji od tipičnih pega.

Ukoliko niste sasvim sigurni, posetite dermatologa

Ako samopregledom ne možete zasigurno odrediti koja promena je u pitanju, posetite dermatologa kako bi uradio pregled posebnim aparatom - dermatoskopom. Iako su i pege i mladeži česti, ključno je redovno pregledati kožu kako biste uočili postoje li neke promene na mladežu ili pegicama.

(kurir.rs/zivim.gloria.hr)