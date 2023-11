NAUKA OTKRILA KRIVCA: Zašto je glavobolja od CRVENOG VINA najgora

Novo istraživanje, objavljeno u časopisu “Naučni izveštaji” ispitivali je zašto crveno vino izaziva glavobolju kod pojedinih ljudi i zaključili da je glavni krivac sadržaj flavonoida, tačnije kvrcetina i način na koji on utiče na metabolizam.

Kvercetin je antioksidans koji se nalazi u voću i povrću, ali u kombinaciji sa alkoholom može da izazove dosta neželjenih reakcija, kao što je glavobolja.

Šta tačno izazva glavobolju?

- Za razliku od belog, crveno vino sadrži tanine i histamine koji su dodatni faktori koji doprinose pojavi glavobolje, i kvercetin je samo dodatni krivac za česte glavobolje – objašnjava dr Merien Mejs, neurolog sa Klinike u Klivlendu.

Sam kvercetin nije problem, već ono što nastaje kada ga pomešamo sa alkoholom. Kada prilikom metabolizma ovaj flavonoid dođe u kontakt sa alkoholom on se konvertuje u drugi oblik, i to kvercetin glukoronid (glikozidno jedinjenje glukuronske kiseline), koji onda stvara probleme, objašnjavaju stručnjaci.

foto: Shutterstock

Istraživači su utvrdili da ovakav metabolizam dovodi do akumulacije acetildehida, poznatog toksina, u organizmu. On izaziva klasične simptome kao što su crvenilo, glavobolja i mučnina, koji obično idu uz konzumaciju crvenog vina.

- Kada konzumiramo alkohol, naša tela ubrzano rade na razdvajanju alkohola na njegova jedinjenja kako bi ga lakše izbacili. Jedno od tih jedinjenja je i acetildehid, koji je glavni krivac za mamurluk. Srećom, naš organizam sam proizvodi enzim koji ga uništava, a to je aldehid dehidrogenaza – objašnjava dr Nejt Vud, internista sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Jejl.

foto: Shutterstock

Derivat kvercetina koji se nalazi u crvenom vinu, koji se zove kvercetin-3-glukuronid, može da ima isti efekat. Nova istraživanja pokazuju da on u stvari blokira rad aldehid dehidrogenaze, pa on ne može da izbacuje kvercetin, te dolazi do nagomilavanja acetaldehida što dovodi do pojave glavobolje.

Kako umanjiti mogućnost pojave glavobolje od crvenog vina?

Izbegavajte crveno vino, konzumirajte belo (ili bar smanjite količinu).

Birajte kvalitetna vina, jer ona jeftina mogu da sadrže šećer.

Izbegavajte crveno vino na prazan stomak.

Upražnjavajte pravilo “1 na 1” – nakon čaše vina ide čaša vode, ili gutljaj vode posle gutljaja crvenog vina.

Izvor: Medical News Today