DA LI PRAVITE OVE GREŠKE PRILIKOM ČUVANJA HRANE? Neke od njih mogu dovesti do stomačnih problema i trovanja

Zamrzavate već otopljen sladoled

Mleko i šećer u otopljenom sladoledu mogu stvoriti povoljne uslove za razmnožavanje bakterije (uključujući listeriju) pa se preporučuje da se sladoled koji je odmrznut, ne zamrzava ponovo.

Simptomi zaraze listerijom mogu uključivati povraćanje i dijareju. Listerija može da izazove simptome slične gripu i temperaturu kod trudnica i osoba sa narušenim imunim sistemom. U nekim slučajevima mogu se javiti i problemi sa ravnotežom, glavobolje, konfuzije i ukočenost vrata. Dakle, odleđene porcije sladoled pojedite u najkraćem roku i nikada ga ne zamrzavajte ponovo.

Stavljate previše hrane u frižider

Lako je prepuniti frižider posebno ako kupujete na nedeljnom nivou. Međutim, Američka uprava za hranu i lekove upozorava da pakovanje previše namirnica u frižider može dovesti do toga da hrana nije dovoljno dobro ohlađena.

Prepun frižider može dovesti do manjeg protoka vazduha, pa hrana ne može da se ohladi do odgovarajuće temperature. Kada se to dogodi, postoji veća šansa da se bakterije u frižideru umnože.

Osim što ne bi trebalo da stavljate previše hrane u frižider, drugi način da se uverite da se vaša hrana čuva na odgovarajućoj temperaturi je dodavanje dva samostojeća termometra (jedan za frižider i jedan za zamrzivač). Uprava za hranu i lekove preporučuje držanje frižidera na oko 4 stepena Celzijusa a zamrzivača na oko -18 stepeni Celzijusa. Takođe, važno je da redovno čistite frižider.

Prepun frižider može dovesti do manjeg protoka vazduha, pa hrana ne može da se ohladi do odgovarajuće temperature foto: Shutterstock

Jaja čuvate u pogrešnom delu frižidera

Vrata većine frižidera obično imaju ugrađene ili umetljive police za jaja. Ali uprkos tome, stručnjaci navode da je ovo loše mesto za čuvanje jaja.

Iako proizvođači dezinfikuju spoljašnjost jaja, to ne znači da unutrašnjost ne sadrži bakterije, pa tako postoji rizik od zaraze salmonelom. Simptomi trovanja salmonelom uključuju glavobolju, kao i dijareju koja može da sadrži krv, mučninu, povraćanje i grčeve u stomaku. Dakle, jaja treba držati na donjim policama frižidera jer je to najhladnije mesto. Namirnice poput sokova, vode i začina u redu je držati u vratima.

Čuvate hranu u plastičnim kutijama

Iako su plastične kutije za skladištenje dosta korišćene, stručnjaci navode da držanje hrane u ovim kontejnerima može dovesti do toga da hemikalije iz plastike uđu u vašu hranu. I jedna takva hemikalija koja je privukla pažnju je bisfenol A (tj. BPA).

Prema klinici Mejo, kutije za skladištenje hrane mogu sadržati polikarbonatnu plastiku, koja sadrži BPA. Istraživanja potvrđuju da BPA može ući u hranu koja se čuva u takvim posudama i da bi BPA mogao negativno uticati na mozak i prostatu, kao i na zdravstvene probleme kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes tipa 2 i povišen krvni pritisak. Pored toga, nalazi su takođe pokazali da BPA može negativno uticati na fetuse, novorođenčad i decu. Zato radije birajte staklene posude za skladištenje hrane.

Veća je verovatnoća da će hleb postati buđav ako je na mestu gde ima sunčeve svetlosti foto: Shutterstock

Čuvate hleb na radnoj površini kuhinje

Većina nas voli da hleb drži na dohvat ruke, najčešće na radnoj površini u kuhinji. Međutim, veća je verovatnoća da će hleb postati buđav ako je na mestu gde ima sunčeve svetlosti. Toplota i vlaga takođe mogu povećati izglede za pojavu buđi na hlebu.

Konzumiranje hrane koja ima buđ može dovesti do trovanja hranom i alergijskih reakcija. Simptomi trovanja buđavom hranom mogu uključivati glavobolju, dijareju, mučninu i povraćanje. Takođe možete imati alergijsku reakciju ako jedete buđav hleb ili samo udahnete sporne plesni.

Da biste smanjili verovatnoću da hleb postane buđav, držite ga u kutiji za hleb ili platnenoj vrećici na suvom, hladnom mestu. Čuvanje hleba u zamrzivaču je takođe opcija, sve dok je zamrzivač na ispravnoj temperaturi. Iako je frižider hladan i trebalo bi da spreči pojavu buđi, hleb ima tendenciju da postane bajat brže kada se ohladi.

(kurir.rs/healthdigest.com)