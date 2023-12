5 NAMIRNICA ZA KOJE MISLITE DA SU ZDRAVE A NISU: Doktorka ih raskrinkala i dala zdrave alternative

Za hranu za koju verujemo da je zdrava ona ima veliki glikemijski indeks nakon što je pojedete. Što je veći udeo glikemije, to je veći efekat insulina, a to nije dobro jer dovodi do insulinske rezistencije.

- Upravo je insulinska rezistencija temeljni uzrok svih bolesti povezanih s načinom života - rekla je doktorka.

Voćni sokovi

Doktorka Braun kaže kako voćni sokovi ponekad imaju šećera koliko limenka gaziranog pića. - Čak i ako ne dodate šećer u sok on može da sadrži oko šest kašičica šećera - objasnila je doktorka. Ona predlaže da umesto soka pojedete celu voćku.

Voće koje sadrži mnogo šećera

- Voće kao što su mango, ananas, banane i grožđe imaju previše šećera“, podseća ona.

Umesto ovog voća ona predlaže banane i svo bobičasto crveno voće.

foto: Profimedia

Ovseno mleko

- Ovseno mleko bogato je ugljenim hidratima, a mnoge robne marke koje se kupuju u radnjama napravljene su s konzervansima, zgušnjivačima i emulgatorima, koji nisu zdravi za naš organizam“, naglašava dr Braun.

Bolja alternativa je bademovo ili kokosovo mleko.

Ovsene pahuljice

Ovsene pahuljice su poznate kao zdrava hrana i predlog zdravog doručka, ipak doktorka tvrdi suprotno.

- Jedna šolja ovsenih pahuljica može da ima oko osam grama vlakana i 62 grama ugljenih hidrata. Ne isplati se jesti ih“, kaže Braun.

Predlaže korišćenje granole koja predstavlja miks žitarica.

Pirinčane galete

Galete od pirinča za koje smo ubeđeni da su zdrava grickalica su zapravo vrlo kalorične. Dva krekera mogu da sadrže čak 70 kalorija, ali i 14 grama ugljenih hidrata i malo vlakana.

Umesto ovoga birajte zdrave grickalice od povrća.