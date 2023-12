"OVOM METODOM LEČENJA OTKRIĆETE KOJI ORGANI TRPE DO 5 GODINA PRE SIMPTOMA!" Dr Slobodan Dunjić otkrio novi način lečenja

Paralelno sa zvaničnom medicinom razvijali su se i njeni alternativni vidovi, a sve u cilju da čoveku bude bolje.

Dr Slobodan Dunjić, specijalista integrativne medicine, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je otkrio šta je to integrativna medicina i kako ona zapravo može ljudima da pomogne.

- Integrativnom medicinom se bave isključivo doktori. Ja sam završio specijalizaciju Amerike na Univerzitetu u Kolumbiji 1999. godine, kada je postojalo 16 univerziteta od Kolumbije do Harvarda koji su držali predmet integrativna medicina, kao što je bila primera radi hirurgija. Znači to nije nešto van medicine, mi nismo protivnici. Ja sam isto doktor, završio sam na državnom medicinskom fakultetu u Srbiji. Dakle magistrirao sam na državnom fakultetu u Srbiji, znači mi smo doktori. U Americi možete da se lečite oficijalnom medicinom ili tom integrativnom medicinom, a to je nekim prirodnim lečenjima. Znači ovde se samo razlikuje da li koristimo hemijske supstance ili koristimo prirodne, suplementi i ostalo - rekao je Dunjić i dodao:

- Integrativna medicina se vraća na prvi čas hemije iz sedmog razreda. Kako? Tako što su rekli, prvi čas hemije piše, postoji organska i neorganska hemija. One se ne mešaju, znači mi se samo vraćamo na nešto što je izvorno, znači prvi čas hemije gde umesto, mi koristimo kompletnu dijagnostiku oficijalne medicine. Ako sve svoje pacijente šaljim kod svojih kolega, ginekologa, hirurga, endokrinologa... Ali ovom metodom možemo, tri do pet godina pre simptoma i pre oficijalne dijagnostike da nađemo koji organ trpi. To je suština. Zašto? Od nekog primarnog stresa, znači do početka neke bolesti, treba od 5 do 15 godina. Znači sa nekom boljom dijagnostikom, što se kaže, pre nego što dođe do anatomskih promena. A kada dođe do anatomskih promena, moramo na hirurgiju. Ovde možemo da nađemo, zaustavimo i da nikada ne dođemo do tih teških oboljenja.

