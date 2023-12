IMATE PROBLEM SA CISTAMA, ZATVOROM ILI EKCEMIMA? Travar tvrdi da je ovim alternativnim metodama POMOGAO LJUDIMA DA IH SE REŠE

Travarstvo je tradicionalna odnosno narodna medicina koja se zasniva na upotrebi biljaka i biljnih derivata za lečenje. Travarstvo je jedan od najstarijih načina lečenja, i verovatno je staro koliko i čovečanstvo.

Travar Marko Stevanović gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je otkrio više o najstarijem načinu lečenja, ali i otkrio neke prirodne metode kojim je ljudima pomogao u rešavanju nekih problema.

Najpre se dotakao primera gde je kako tvrdi jedan njegov poznanik rešio ekceme po rukama kantarionovim uljem.

- Jedan moj poznanik dobio je neke ekceme po rukama. Radi kao automehaničar i ruke su generalno stalno pod uljem. Ruke su mu sve bile crvene, ispucale krvne žile. On je koristio neku kremu koja je jaka, ovako abrazivna je dosta. Koristio je te neke medicinske kreme koje mu ništa nisu pomogle. Onda sam mu rekao da primeni kantarionovo ulje, kremu od nevena i da će mu to stanje biti bolje. Krenuo je da primenjuje i stanje mu je da kažemo bilo sve bolje i bolje - otkrio je travar.

Potom se osvrnuo na problem sa zatvorom koji je kako tvrdi rešen biljkom sena i nanom.

- Jedan momak mi se javio, ima oko 22 do 23 godine, pre nekih mesec dana. Ima problem sa zatvorom, nije išao u WC nekoliko dana, to je katastrofa. Probao je sve i ništa mu nije pomoglo. Ja sam mu rekao da proba purgitivnu biljku senu, zajedno sa nanom, pošto je ona karminativna, da ne bi imao velike grčeve. Rekao sam mu koju količinu biljaka da koristi, popio je čaj od tih biljaka. Sutradan je odmah imao pražnjenje creva i bilo mu je odlično. Ali onda je od silnog naprezanja dobio hemoroide. Pa smo onda to rešavali biljnim putem - rekao je travar.

Takođe je kako tvrdi, pomogao jednom čoveku u rešavanju cisti biljkom šipak.

- Znam ja neke ljude koji su išli da operišu ciste. Otišli na operaciju, uklonili su cistu, cista se posle par meseci opet vratila. Jer nisu uklonili uzrok, nego su uklonili posledicu. Rešenje za njih je na primer šipak. Biljka šipak u 100 grama ima 450 miligrama vitamina C, dok limun u 100 grama ima jedva 50, znači 9 puta više ima vitamina C. Dokazano je da vitamin C smanjuje ciste, po jednom naučnom istraživanju. Tako da mogu da koriste čaj od šipka. Mogu da ga koriste, generalno, da očiste ceo organizam i ciste će se same povući - rekao je travar.

