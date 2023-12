AKO IMATE NEPRIJATAN ZADAH, JAVITE SE LEKARU: Evo na koju bolest ukazuje miris kruške, plesni ili ribe

Neprijatan zadah može biti neugodan tokom konvezracije, ali ne bi trebalo da se ustručavate da kažete svojim voljenima ako primetite da je to dugotrajan problem koji imaju - jer on može biti znak ozbiljnih zdravstvenih problema.

Loš zadah - ili halitoza je uobičajen problem sa kojim će se oko 30 odsto ljudi. Može imati neke nedužne uzroke - poput hrane ili pića sa jakim ukusom - ali mnogi razlozi iza halitoze zapravo mogu ukazivati na prilično ozbiljna zdravstvena stanja.

Stručnjak Adam Froš, konsultant ORL hirurg, objasnio je za "Dejli mejl" da -postoje brojni uzroci lošeg zadaha, ali ako se radi o hroničnom problemu, onda bi zaista trebalo da proverite – prvo kod stomatologa, a zatim kod lekara.

Sladak miris kruške

Jedna od najozbiljnijih vrsta halitoze na koju treba obratiti pažnju je sladak miris kruške, koji može biti znak dijabetičke ketoacidoze. Ovo se dešava kada neko ima dijabetes tipa 1 i ne može pravilno da preradi šećer za energiju, zbog nedostatka insulina.

Kada se to dogodi, telo se vraća na sagorevanje masti za energiju, a to stvara ketone koji uzrokuju da se miris kruške pojavljuje u znoju i dahu. Kada to počne da se dešava, dotična osoba bi mogla da bude na ivici dijabetičke kome, tako da je ključno da se odmah prijavite ako to primetite kod nekoga oko vas.

Kiseli dah može ukazivati na problem sa refluksom kiseline foto: profimedia

Riblji zadah

Ako primetite da neko koga poznajete ima riblji zadah, to može biti znak da mu bubrezi ne funkcionišu kako treba, a takođe zahteva medicinsku pomoć – jer su naši bubrezi ključni za uklanjanje otpada iz naše krvi.

Miris plesni ukazuje na cirozu

Zadah koji podseća na plesni može ukazivati na to da neko pati od ciroze jetre. Ovaj problem se dešava kada neko ima dugotrajno oštećenje jetre, a ožiljno tkivo preuzme zdravo tkivo u jetri. Često je uzrokovano zloupotrebom alkohola.

Kiseli zadah

Kiseli dah može ukazivati na problem sa refluksom kiseline i generalno halitoza takođe može biti rani signal bolesti desni - što se može korigovati dobrom zubnom higijenom ako se dijagnostikuje dok je još u fazi gingivitisa. Ako se ne leči, može dovesti do gubitka zuba.

- Problem je u tome što ljudi često nerado traže pomoć zbog neprijatnog zadaha zbog sramote. Drugi problem je što to obično ne primećuje osoba sa lošim zadahom – već oni oko njih, pa otkrivanje problem se oslanja na iskrenost onih oko vas - objašnjava Froš.

Prenela: O.M.

(kurir.rs/mirror.co.uk)