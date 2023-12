15 ZNAKOVA DA VAM FALI VITAMIN B12: Evo kako da ga najbrže nadoknadite

Vitamin B12 esencijalni je vitamin koji je potreban našem telu jer ga ne može sam proizvesti. Prirodno se nalazi u životinjskim proizvodima, ali se takođe dodaje određenoj hrani i dostupan je kao oralni dodatak ili injekcija.

Vitamin B12 podržava normalnu funkciju naših nervnih ćelija i potreban nam je za stvaranje crvenih krvnih zrnaca i sintezu DNK. Takođe, može povećati energiju, poboljšati pamćenje i sprečiti bolesti srca.

Vitamin B12 je neophodan za zdravu krv

Funkcija vitamina B12 Vitamin B12 je topiv u vodi, kao i svi drugi vitamini B. To znači da se može otopiti u vodi i onda putovati kroz krvotok. Telo može sačuvati vitamin B12 do četiri godine, a može se rešiti svakog viška ili neželjenog vitamina B12 u urinu.

Vitamin B12 je ključan za različite telesne procese, uključujući:

* normalno funkcioniranje mozga i nervnog sistema

* kognitivno funkcioniranje (sposobnost razmišljanja)

* stvaranje crvenih krvnih zrnaca i prevenciju anemije

* pomaže u stvaranju i regulaciji DNK

* mogućnost sprečavanja kongenitalnih abnormalnosti

* pomaže u zaštiti očiju od makularne degeneracije

* potreban je za proizvodnju energije.

Kada telo nema dovoljno B12, to dovodi do smanjene normalne proizvodnje crvenih krvnih zrnaca, što narušava isporuku kiseonika i može izazvati anemiju.

Megaloblastična anemija, također nazvana anemija nutritivnog nedostatka, je vrsta anemije izazvana nedostatkom B12 ili folata. Megaloblastna anemija karakterizirana je poremećenom sintezom DNK i stvaranjem velikih, abnormalnih, nezrelih crvenih krvnih ćelija.

Nizak nivo ili manjak vitamina B12 može dovesti do brojnih simptoma, od kojih neki mogu biti ozbiljni. Može kao rezultat imati nepovratno i potencijalno teško oštećenje, naročito nervnog sistema i mozga. To, međutim, nije toliko česta pojava. Ako vam nedostaje vitamin B12, mogli bi postati anemični. Blagi nedostatak ne može izazvati nikakve simptome, ali ako se ne leči, može dovesti do simptoma kao što su:

* slabost, umor ili vrtoglavica

* lupanje srca i nedostatak daha

* bleda koža

* gladak jezik

* zatvor, proliv, gubitak apetita i gasovi

* problemi sa živcima kao što su utrnulost ili trnci, slabost mišića i problemi s hodanjem

* gubitak vida

* mentalni problemi poput depresije, gubitka pamćenja ili promena u ponašanju

foto: Shutterstock

Vitamin B12 u hrani

Vitamin B12 se prirodno nalazi u mnogim životinjskim proizvodima. Obično se ne pojavljuje u biljnoj hrani, osim ako se njime ne nadopunjuje. Dobri prehrambeni izvori vitamina B12 su:

* govedina

* svinjetina

* šunka

* perad

* jagnjetina

* riba, posebno bakalar i tuna

* mlečni proizvodi, kao što su mlieko, sir i jogurt

* neki proizvodi od nutritivnog kvasca

* jaja

foto: Shutterstock

Kako najbrže nadoknaditi vitamin B12?

Neki ljudi imaju poteškoća s apsorpcijom vitamina B12 iz izvora hrane i možda će morati uzimati suplemente.

Pacijenti mogu uzimati dodatke B12 oralno ili u spreju. Međutim, oralni suplementi možda neće pomoći u mnogim slučajevima nedostatka. U tim okolnostima, lekar može preporučiti injekcije vitamina B12.

Prenela: V.N.

(Izvor: miss7zdrava.24sata.hr/Kurir.rs)