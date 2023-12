7 ČUDNIH ZVUKOVA KOJE TELO PROIZVODI: Evo šta poručuje svaki od njih i kada je vreme da se JAVITE LEKARU

Šuštanje u ušima

Moguće je da posle dugog dana položite glavu na jastuk i čujete zvonjavu. Taj čudan zvuk je zvuk krvi koja prolazi kroz vratne vene iza vašeg uha. Šuštanje se čuje kada jastuk blokira spoljašnju buku. Ako je zvuk prisutan i tokom dana, odnosno dok ne ležite, možda su krive alergije ili infekcije i obično će nestati sam od sebe, navodi magazoin Best Health.

Pucketanje u vratu

Kada okrenete glavu pa osetite i čujete pucketanje, možete se zabrinuti da nešto nije u redu, ali to je svakako normalna pojava. Vrat se sastoji od nekoliko zglobova, od kojih je svaki ispunjen tečnošću i omotačem. Pritisak na tečnost se smanjuje savijanjem ovih spojeva i oslobađaju se mali vazdušni mehurići. Oslobađanje tih mehurića je zvuk koji čujete. Ova pojava je sasvim normalna, ali ako je praćena jakim bolom, posebno ako se širi niz ruku, vreme je da se obratite lekaru jer u pitanju može biti nervni poremećaj.

"Krkljanje" u stomaku

Taj čudan zvuk koji čujete posle večere je samo vazduh i tečnost koja se kreće kroz digestivni trakt. Ako čujete "krkljanje" na prazan stomak, vaša creva možda čiste ostatke hrane i tečnosti iz prethodnih obroka ili signaliziraju da je vreme za jelo. Ovaj zvuk praćen grčevima, bolom ili mučninom, ali bez pražnjenja creva, zahteva medicinsku intervenciju. U ovom slučaju, zvuk može ukazivati na delimičnu opstrukciju creva koja ponekad zahteva operaciju.

Ako čujete "krkljanje" na prazan stomak, vaša creva verovatno čiste ostatke hrane i tečnosti iz prethodnih obroka foto: Shutterstock

Vaginalni vetar

Takođe poznat kao queef, to je termin koji opisuje oslobađanje vazdušnog mehurića iz vagine. Obično se dešava tokom vežbanja ili intimnih odnos kada u vagini ostane nešto vazduha, koji se izbacuje uz zvuk sličan vetru iz creva. Vaginalni vetar je česta pojava i nema štetnog ili opasnog uzroka ili posledice.

Pucketanje u ramenu

Ako rame proizvodi zvukove kada posegnete za predmetom na visokoj polici, možda je u pitanju upaljeni zglob. Ponavljajući pokreti iznad glave, kao što je brisanje prašine sa visokih polica, mogu dovesti do upale burze, male vrećice ispunjene tečnošću koja se nalazi u ramenu, što dovodi do pucanja. Zvuk obično nestaje sam od sebe, ali ako ga prati bol u ramenu to može ukazivati na pucanje hrskavice duž ramene šupljine. U tom slučaju treba posetiti ortopeda.

Ako rame proizvodi zvukove kada posegnete za predmetom na visokoj polici, možda je u pitanju upaljeni zglob foto: Shutterstock

Zvonjava u glavi

Skoro svako iskusi zujanje u ušima u nekom trenutku svog života. Infekcije, izloženost buci i starenje mogu oštetiti dlačice u uhu koje stimulišu ušnu školjku da šalje signale u mozak čak i kada nema zvuka. Problem obično nestaje sam od sebe, ali ako zvuk traje duže od dva dana ili osećate i bol, posetite lekara koji će vas testirati na infekciju ili neurološke probleme.

Zviždanje u nosu

Ovo može biti prava smetnja, posebno ako zvuci počnu da se pojavljuju pre spavanja. Obično je to znak blokiranog protoka vazduha, što može značiti da višak sluzi oblaže nosne prolaze. Sredstva za ublažavanje prehlade ili antihistaminik za alergije može pomoći u čišćenju nazalnih prolaza i ublažavanju zviždanja. Posetite lekara ako čujete takav zvuk nakon povrede nosa, jer to može biti znak pukotine u hrskavici između nozdrva.

Prenela: O.M.

(kurir.rs/miss7zdrava.24sata.hr/besthealthmag.ca)