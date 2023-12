7 SAVETA ZA UBLAŽAVANJE OPEKOTINA: Ukoliko je oštećena koža lica, OBAVEZNO se javite lekaru

Tokom prazničnog perioda pored druženja sa dragim ljudima priprema se i dosta hrane pa je zato i veća verovatnoća da dođe do opekotina u kuhinji. Vodena para, vreo tiganj, ringla ili vrata od rerne, sve to može da izazove oštećenja na koži, od onih blažih koja prođu za nekoliko dana, do ozbiljnijih koje zahtevaju medicinsku pomoć. Evo kako ih lečiti.