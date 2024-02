Kako izgleda aspiracija jajnih ćelija: Broj koji žena čuje nakon ovog postupka daje nadu u uspeh vantelesne oplodnje

Kada se prvi put sretnemo s procedurom vantelesne oplodnje, mnogo toga se čini nejasnim i konfuznim – od same procedure do termina koje koriste lekari. Ono što se često pominje kao jedna od glavnih nedoumica jeste aspiracija jajnih ćelija, šta to znači i kako se radi.

Zato o aspiraciji razgovaramo sa Draganom Krstić, predsednicom Udruženja „Šansa za roditeljstvo“, koja je sve to prošla čekajući 18 godina da postane majka.

- Mi koji moramo proći kroz vantelesnu oplodnju na putu do roditeljstva, smatramo aspiraciju važnim postupkom i očekujemo da nam njen rezultat donese olakšanje. Broj koji nakon toga čujemo uliva nadu, daje nam snagu da u danima koji slede budemo raspoloženi. On predstavlja broj dobijenih jajnih ćelija, što dalje može značiti i broj mogućih embriona, a to je i broj naših šansi – kaže Dragana Krstić.

Dragana Krstić, predsednica Udruženja "Šansa za roditeljstvo" foto: Kurir televizija

Smatra se da je aspiracija prilično zahtevan deo postupka VTO, iako se izvodi u kratkotrajnoj anesteziji.

- Izvodi se uz pomoć katetera, kroz vaginu, pa nema ni rezova ili hirurške intervencije. Suštinski, aspiracija znači prikupljanje zrelih jajnih ćelija.

Aspiraciji jajnih ćelija prethodi praćenje rasta folikula, u kojima se one mogu nalaziti.

- Do rasta folikula može doći stimulacijom ovulacije ili bez nje. Oba postupka mogu da dovedu do jajne ćelije i da potencijalno vode ka trudnoći, a rade se prema preporuci lekara, koji donosi odluku koji postupak će doneti bolje šanse, u skladu s hormonima žene i opštim stanjem organizma.

Stimulacija jajnika izvodi se pomoću lekova koji pomažu da se proizvede više zrelih i kvalitetnih jajnih ćelija.

- Najčešće počinje u prvim danima menstrualnog krvarenja i traje dok folikuli ne porastu dovoljno da se prema njihovoj veličini može zaključiti kada je vreme za aspiraciju. Naravno, ovde lekar, na osnovu svog stručnog iskustva i pomoću nekih hormona, može da odredi kada je vreme za stop injekciju i aspiraciju. Stimulacija obično traje od 8 do 15 dana, u zavisnosti od potrebe.

U situacijama kada nema dovoljno ili nema nijednog razvijenog folikula ili ako je došlo do prerane ovulacije (pucanja folikula), aspiracija se ne može uraditi.

Stimulacija ovulacije, pa stop injekcija

Stop injekcija se dobija oko 34 do 36 sati pre same aspiracije i negde nam nagoveštava da smo stigle do samog kraja stimulacije. Uglavnom se daje kada je određeni broj folikula dostigao dovoljnu veličinu i zrelost. Stop injekcija je zapravo humani horionski gona-dotropin (HCG) i on prirodno utiče na razvoj jajnih ćelija, kao i na njihovo oslobađanje kod ovulacije.

Svaka žena ima različit nivo hormona, pa nema pravila niti šablona koji važi za sve.

- Odgovor na stimulaciju, nivo hormona, godine žene, mišljenje lekara – sve su to faktori koji imaju i svoje dodatne parametre. Na osnovu svega toga donosi se odluka kada će se, zapravo, dati stop injekcija i kada će se uraditi aspiracija jajnih ćelija. Za sve žene zajedničko je to da skoro svakodnevno moraju na preglede, davanje krvi, merenje nivoa hormona, UZ preglede i u posete lekaru.

Kada se u priču uključuje muškarac?

Od početka stimulacije do aspiracije muškarac ima zadatak da pruža snažnu podršku svojoj partnerki i da čeka aspiraciju. On daje uzorak sperme na dan aspiracije i nakon nje se spajaju jajne ćelije i spermatozoidi i to nam svima donosi radost i nadu u uspeh.

- Nakon aspiracije dolazi red na embriologa, koji ima divan zadatak, a to je spajanje jajne ćelije i spermatozoida u medijumu.

Postoje dva vida spajanja jajne ćelije i spermatozoida, a odluku o tome koji će biti izbor donosi embriolog, na osnovu izgleda materijala, broja i još nekih faktora.

- One jajne ćelije i spermatozoide koji izgledaju dovoljno zrelo i dobro embriolog stavlja u zajedničku posudicu i u specijalan medijum. Nakon tog spajanja prve vesti saznajemo u roku od 24 sata. Druga mogućnost je ICSI (mikrofertilizacija), a to znači da se u svaku jajnu ćeliju pojedinačno ubacuje po jedan spermatozoid. Najčešće se ovako radi oplodnja kod malog broja jajnih ćelija i spermatozoida ili kada postoji već utvrđen problem sa kvalitetom reproduktivnog materijala.

Kada se probudite nakon aspiracije možete osetiti blagi bol, osećaj pritiska u stomaku ili ošamućenost.

- Često i nema tih pojava, ali važno je napomenuti da one nisu ništa neobično i nakon kraćeg odmaranja možete da idete kući. Najbolje je da obezbedite pratnju posle aspiracije, kako ne biste sami vozili ili nosili stvari. Simptomi koji se mogu javiti u narednih par dana jesu slabiji, umeren bol u predelu abdomena ili vagine, zatvor, oskudno krvarenje, blagi bol u dojkama. Za neke ozbiljnije simptome, poput jakih bolova i mučnine, javite se lekaru.