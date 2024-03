Jak stres povezan je sa hroničnim bolom u leđima: Evo kako da ga prepoznate

Prema studiji iz 2021. godine, hronični stres na kraju dovodi do disfunkcije kortizola, kao i problema sa inflamatornim odgovorom tela. Problemi sa kortizolom i upalom dovode do oksidativnog stresa, štetnih uticaja izazvanih slobodnim radikalima, ćelijska oštećenja ili starenja i degeneracije tkiva, a sve to može dovesti do hroničnog bola u leđima.

Pored toga, istraživanje je pokazalo da stres ima direktan uticaj na obradu bola. Stres može biti povezan sa bolom u leđima na nekoliko načina:

Napetost mišića: Stres može izazvati naprezanje mišića na leđima, što može dovesti do ukočenosti i bola.

Stres može izazvati naprezanje mišića na leđima, što može dovesti do ukočenosti i bola. Povećana osetljivost na bol: Stres može učiniti telo osetljivijim na bol. Istraživanje pokazuje da kritični životni događaji mogu izazvati promene u limbičkom sistemu i srodnim neurotransmiterima, koji mogu promeniti mehanizme inhibicije bola.

Stres može učiniti telo osetljivijim na bol. Istraživanje pokazuje da kritični životni događaji mogu izazvati promene u limbičkom sistemu i srodnim neurotransmiterima, koji mogu promeniti mehanizme inhibicije bola. Upala: Hronični stres može dovesti do upale u celom telu, uključujući i leđa, što može izazvati bol.

Hronični stres može dovesti do upale u celom telu, uključujući i leđa, što može izazvati bol. Loše držanje: Kada ste pod stresom, vaši obrasci disanja se menjaju i ramena su pogrbljena, što može dovesti do naprezanja i napetosti u srednjem i gornjem delu leđa.

Kada ste pod stresom, vaši obrasci disanja se menjaju i ramena su pogrbljena, što može dovesti do naprezanja i napetosti u srednjem i gornjem delu leđa. Smanjen protok krvi: Tokom stresnih perioda, vaši krvni sudovi se mogu suziti, smanjujući protok krvi u mišićima leđa i izazivajući bol.

Analiza od 8.473 ljudi otkrila je da je jak stres povezan sa 2,8 puta većim rizikom od hroničnog bola u donjem delu leđa u poređenju sa opštom populacijom.

foto: Shutterstock

Kako znati da li je bol u leđima posledica stresa?

Može biti izazovno utvrditi da li je bol u leđima specifično uzrokovan stresom, jer bol u leđima može imati mnogo različitih uzroka. Međutim, evo nekoliko znakova koji mogu ukazivati na to da je vaš bol u leđima povezan sa stresom:

Fizički i emocionalni stres: Ako ste bili izloženi velikom fizičkom ili emocionalnom naprezanju, na primer zbog zahtevnog posla ili teške veze, vaš bol u leđima može biti povezan sa stresom.

Postepeni početak: Ako se vaš bol u leđima razvija polako tokom vremena, a ne iznenada, to može biti znak da je uzrokovan napetošću u mišićima uzrokovanom stresom.

Nedostatak drugih simptoma: Ako nemate druge simptome, kao što su utrnulost, peckanje ili slabost, a vaš bol nije jak, može biti uzrokovan stresom.

Bol koji dolazi i odlazi: Bol u leđima povezan sa stresom može doći i nestati u zavisnosti od vašeg nivoa stresa, dok će bol uzrokovan povredom ili stanjem verovatno biti dosledniji.

Poboljšanje pomoću tehnika upravljanja stresom: Ako se vaš bol poboljša aktivnostima za smanjenje stresa kao što su vežbanje ili duboko disanje, to može biti povezano sa stresom.

foto: Shutterstock

Kako ublažiti bol u leđima od stresa?

Postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da smanjite bol u leđima izazvan stresom, pored terapije koja se izdaje bez recepta. To uključuje:

Terapija toplotom: Primena toplote na zahvaćenom područje može pomoći da se opuste mišići i smanji bol. Možete koristiti jastučić za grejanje ili bocu sa toplom vodom kao i toplu kupku.

Masaža: Masiranje pogođenog područja može pomoći u oslobađanju napetosti i smanjenju bolova. Možete isprobati tehnike samomasaže ili posetiti profesionalnog terapeuta za masažu.

Istezanje: Vežbe istezanja koje ciljaju na donji deo leđa, kao što je istezanje od kolena do grudi može pomoći u oslobađanju napetosti u mišićima leđa.

Prenela: O.M.

(izvor: healthiline.com/kurir.rs)