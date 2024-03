Merite pritisak kod kuće? Evo kako da izbegnete najčešće greške

Uočene povišene vrednosti krvnog pritiska znak su da je potrebno češće samokontrole uz pomoć kojih ćete pratiti trenutno kretanje vrednosti krvnog pritiska. Lečenje visokog krvnog pritiska utiče ne samo na njegovo snižavanje, već i na dugotrajnu zaštitu nekih organa, posebno srca i bubrega. Kod zdravih ljudi ne bi trebalo da bude veći od 140/90, a kod pacijenata sa dijabetesom, srčanim ili bubrežnim oboljenjima 125/85 mmHg.

- Neki će samo u ordinaciji imati povišen krvni pritisak, koji je poznat kao "sindrom belog mantila" (prolazni porast krvnog pritiska tokom posete lekaru) - objašnjava dr Stiven Jurašek i kaže da je jedan od najboljih načina da saznate da li vam je krvni pritisak zaista viši od normalnog da radite kućno merenje više puta tokom dana.

foto: Shutterstock

Kućno merenje takođe ima prednosti:

Ako vaš lekar od vas traži da pratite očitavanja kako bi procenio da li treba da počnete da uzimate lekove za krvni pritisak

Ako vam je dijagnostikovan visok krvni pritisak i morate da prilagodite lekove kako biste bili sigurni da ćete dostići ciljne vrednosti krvnog pritiska

Ako ste trudni ili ste se nedavno porodili i vaš lekar je zabrinut zbog preeklampsije (javlja se samo u trudnoći i to u uglavnom u drugoj polovini trudnoće a karakterišu je visok pritisak, otoci i belančevine u mokraći)

Kako odabrati parat za merenje pritiska?

Potražite onaj koji je verifikovan , što znači da je uređaj nezavisno pregledan za tačnost.

, što znači da je uređaj nezavisno pregledan za tačnost. Izbegavajte one aparate za merenje krvnog pritiska čije se manžetne koriste na zglobu. Nisu tačne kao manžetne za nadlaktice, a posebno ne posle 40. godine.

Nisu tačne kao manžetne za nadlaktice, a posebno ne posle 40. godine. Izaberite i koristite odgovarajuću veličinu manžetne. Izmerite obim nadlaktice na sredini između lakta i ramena. Većina manžetni za kućne merače krvnog pritiska mogu da prilagode obim ruku od 22 do 43 cm, ali su dostupne manje i veće.

Manžetna na aparatu za merenje pritiska koja je premala može dovesti do veštački visokog očitavanja, dok labava manžetna može dati lažno niska očitavanja.

foto: Shutterstock

Tri važne tačke o očitavanju krvnog pritiska

Praćenje krvnog pritiska kod kuće je malo komplikovanije nego što neki ljudi pretpostavljaju.

Krvni pritisak varira tokom dana , što znači da jedno izolovano očitavanje ne daje tačne informacije.

, što znači da jedno izolovano očitavanje ne daje tačne informacije. Ako proverite svoj krvni pritisak kada ste uznemireni ili pod stresom, velike su šanse da je visok . Ako ga odmah ponovo izmerite, možda ćete ponovo imati lažno očitavanje, što može izazvati paniku kod nekoga.

. Ako ga odmah ponovo izmerite, možda ćete ponovo imati lažno očitavanje, što može izazvati paniku kod nekoga. Dosledna, ponovljena merenja daju korisniju procenu od povremenih merenja.

Koliko često treba da merite krvni pritisak kod kuće?

Važno je prvo zatražiti savet od svog lekara. Međutim, prema dr Jurašeku, zlatni standard za kućno praćenje je da se uradi 28 odvojenih merenja koje onda možete da usredsredite da biste dobili reprezentativno očitavanje.

To znači merenje krvnog pritiska četiri puta dnevno; dva puta ujutru i dva puta uveče sedam dana zaredom. Međutim, čak 12 merenja tokom tri dana je razumno, posebno ako se uračuna i dan vikenda, objašnjava doktor.

foto: Shutterstock

Kako dobiti tačne vrednosti?

Uobičajene greške mogu dovesti do lažnih vrednosti krvnog pritiska i to za broju i do 10 ili čak 25 u nekim slučajevima. Doktor Jurašek savetuje šta da uradite da biste bili sigurni da ste pravilno izmerili krvni pritisak:

Ne pušite, ne vežbajte, ne konzumirajte kofein ili alkohol najmanje 30 minuta pre merenja krvnog pritiska - Kofein i nikotin sužavaju krvne sudove i ubrzavaju rad srca, što može povećati krvni pritisak. Alkohol širi krvne sudove, što može dovesti do pada krvnog pritiska. A vežbanje povećava broj otkucaja srca i krvni pritisak.

Kofein i nikotin sužavaju krvne sudove i ubrzavaju rad srca, što može povećati krvni pritisak. Alkohol širi krvne sudove, što može dovesti do pada krvnog pritiska. A vežbanje povećava broj otkucaja srca i krvni pritisak. Ispraznite bešiku - Puna bešika može stvoriti pritisak i smanjiti dotok krvi u bubrege. Prirodna reakcija tela je povećanje krvnog pritiska kako bi se osiguralo da bubrezi dobiju dovoljno krvi.

Puna bešika može stvoriti pritisak i smanjiti dotok krvi u bubrege. Prirodna reakcija tela je povećanje krvnog pritiska kako bi se osiguralo da bubrezi dobiju dovoljno krvi. Sedite udobno, sa ispruženom rukom u nivou srca - Dok ste u sedećem položaju, vaša stopala moraju biti ravna na podu, a noge ne smeju biti ukrštene. Ruka mora biti ispružena, dlanom nagore, na stolu tako da je lakat približno u nivou srca. Prekrštene noge, posebno u kolenima, privremeno podižu krvni pritisak. Ako stopala ili ruke nisu podržani, to će dovesti do zategnutih mišića koji mogu povećati krvni pritisak. Takođe, podržavanje ruke ispod ili iznad nivoa srca može uticati na tačnost očitavanja.

Dok ste u sedećem položaju, vaša stopala moraju biti ravna na podu, a noge ne smeju biti ukrštene. Ruka mora biti ispružena, dlanom nagore, na stolu tako da je lakat približno u nivou srca. Prekrštene noge, posebno u kolenima, privremeno podižu krvni pritisak. Ako stopala ili ruke nisu podržani, to će dovesti do zategnutih mišića koji mogu povećati krvni pritisak. Takođe, podržavanje ruke ispod ili iznad nivoa srca može uticati na tačnost očitavanja. Tišina u periodu ore očitavanja - Prvo, omotajte manžetnu odgovarajuće veličine oko ruke oko inča iznad lakta. Sedite tiho nekoliko minuta bez ometanja poput televizije, čitanja, skrolovanja po telefonu ili razgovora. Zatim pokrenite monitor krvnog pritiska. Sve gore navedene smetnje mogu učiniti da se osećate rasejano. Dovoljno je samo malo uzbuđenja, što može doprineti povećanju pritiska.

Zašto je dijagnostikovanje visokog krvnog pritiska toliko važno? Skoro polovina svih odraslih ima visok krvni pritisak, ali oko trećine njih nije ni svesno da ima problem. Ovo ozbiljno stanje se naziva i tihi ubica, što je takođe glavni uzrok srčanih udara, moždanog udara, bolesti bubrega i kognitivnog pada.

Prenela: O.M.

(izvor: zivim.gloria.hr/kurir.rs)