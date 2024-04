Ovi suplementi u velikim količinama loše utiču na bubrege: Dovode do pojave kamena i infekcija

Pojedini dodaci naročito su opasni ako se konzumiraju u velikim količinama. To uključuje nekoliko onih koji bi mogli negativno uticati na zdravlje bubrega. U ovu grupu se spadaju velike količine vitamina C, kao i proteinski dodaci.

Visoke doze vitamina C

Vitamin C poseduje svojstava koja jačaju imunitet, ali ključno je biti oprezan s dozom. Dok je vitamin C vitalan za zdravlje, prekomerne količine, dakle više od 2000 miligrama na dan, mogu dovesti do kamena u bubregu.

Kamen u bubregu može začepiti mokraćne puteve, što dovodi do urinarnih infekcija i oštećenja bubrega, stoga je važno pridržavati se preporučenih doza.

Preterani unos proteina može ostavite negativne posledice na zdravlje naših bubrega foto: Shutterstock

Proteinski dodaci

Proteinski dodaci naročito su popularni kod pojedinca koji žele da izgrade mišiće ili poboljšaju sportske performanse. Međutim, preterani unos proteina može ostavite negativne posledice na zdravlje naših bubrega.

Veliki unos proteina može pogoršati oštećenje bubrega kod osoba s postojećim problemima s ovim organom. Bubrezi igraju ključnu ulogu u filtriranju otpadnih proizvoda iz metabolizma proteina, a prekomerni unos proteina može opteretiti ovaj proces filtriranja, što može dovesti do oštećenja bubrega tokom vremena.

(izvor: klix.ba/kurir.rs)