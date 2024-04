5 kućnih predmeta koje morate da redovno menjate: Mogu biti leglo BAKTERIJA I IZAZVATI ALERGIJE

Sunđeri za kupanje

Sunđeri za kupanje sadrže bakterije i plesni u svojim ćoškovima - posebno kada se čuvaju pod vlažnim tušem ili u kupatilu. Korišćenje prljavog sunđera za kupanje može biti „okidač za alergije, astmu, kožne infekcije ili akne tokom vremena“, upozorila je Kara Vada, MD, specijalista za alergije na Veksner medicinskom centru Univerziteta Ohajo, za magazin Health.

Često korišćeni predmeti mogu izložiti vašu kožu bakterijama i gljivicama koje mogu izazvati osip, iritaciju ili svrab kože, ističe Melanie Palm dermatolog.

Pored toga, ako imate otvorene rane ili oštećenu kožom, prljav sunđer može dovesti do infekcije nakon što bakterije uđu u kožu.

U sunđerima za kupanje takođe može doći do razvoja buđi, što može dovesti do svraba, kijanja, problema sa sinusima i glavobolja, posebno ako ste alergični.

Ako koristite sunđer za kupanje, Eliot predlaže da ga menajte na dve do četiri nedelje. Ako možete i bez korišćenja sunđera za kupanje, onda je to još bolja opcija. Umesto toga, upotreba krpice za kupanje koja se može redovno prati je mnogo sigurnija i čistija opcija - kaže Vada.

Plastične činije za odlaganje hrane

Vremenom se plastične činije za hranu mogu izgrebati, oštetiti ili zaprljati. U nekim slučajevima, ova vrsta habanja može dovesti do zadržavanja bakterija što predstavlja rizik za za zdravlje i hrana nije bezbedna u njima.

- Osim toga, pojedine plastične kutije sadrže supstance kao što su BPA i srodna jedinjenja koja mogu uticati na zdravlje naših hormona i povećati rizik od određenih karcinoma - rekla je Vada.

Zato pastične posude za hranu treba menjati na svakih šest meseci do godinu dana, ali ako su izgrebane ili optećene na bilo koji način, trebalo bi da ih zamenite odmah, savetuje Vada. Umesto upotrebe plastike, ona predlaže prelazak na staklene posude za odlaganje hrane kad god je to moguće.

Klime i ventilacioni otvori

Prema Elliotu, otvori za ventilaciju u vašem klima uređaju mogu sakupljati prašinu i druge čestice iz vazduha, poput polena. Količina čestica i otpada prikupljenih u otvorima za ventilaciju će varirati u zavisnosti od lokacije na kojoj stanujete, sa većim rizikom u oblastima visokog zagađenja vazduha i jakih požara.

- Kada uključite klima uređaj na početku sezone, on će poslati te alergene u vazduh koji može izazvati kašalj, kijanje i teško disanje - kaže Eliot.

Ako imate klima uređaj, ona predlaže promenu ili čišćenje filtera u jedinici svakih tri do šest meseci. Ukoliko se ovo pravilo ne poštuje, vazduh koji klima izduvava Izbegavanje neće biti čist a takođe vaš sistem za hlađenje tj. grejanje može biti skloniji kvarovima.

Nelepljive posude

Nelepljive posude ne traju večno. Ako primetite da je premaz oštećen, to znači da je vreme da bacite tiganj i nabavite novi.

- Mnogi premazi koji se nalaze na nelepljivim tiganjima sadrže PFAS, poznate i kao "večne hemikalije" koje su odgovorne za mnoge zdravstvene probleme. Ako je premaz oštećen, veća je verovatnoća da ćemo progutati ove hemikalije - rekla je Vada.

Kako navode stručnjaci u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), hemikalije PFAS može izazvati oštećenje jetre i imunološkog sistema, nisku porođajnu težinu kod bebe, urođene defekte kao i usporen razvoj.

Koliko često ćete menjati tiganje i posuđe sa neprijanjajučim premazima zavisiće od toga koliko često ih koristite. Ako je premaz oštećen, treba ih odmah zameniti.

Kuhinjske daske za sečenje

- Kuhinjske daske za sečenje koje imaju duboka oštećenja mogu biti teško temeljno očistiti, što znači da u tim prostorima mogu rasti bakterije, buđ i virusi - kaže Eliot.

To može dovesti do moguće kontaminacije hrane ili čak dovesti do infekcije.5

Daska za sečenje koja je dobro održavana može trajati najmanje godinu dana, a druge poput drvenih mogu trajati i do pet. Međutim, ako vaša daska za sečenje ima duboke brazde tj. oštećenja, vreme je da je zamenite.

Eliot savetuje da kontaminaciju izbegnete tako što ćete ih oprati u vrućoj vodi sa deterdžentom za posuđe, izbegavati sečenje mesa i povrća na istoj dasci i dezinfikovati je rastvorom izbeljivača najmanje jednom mesečno, u zavisnosti od toga koliko često kuvate.

