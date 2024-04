Ova dva suplementa nije dobro kombinovati: Mogu dovesti do anemije

Jedna takva potencijalno opasna kombinacija dodataka je kalcijum i gvožđe. Prema rečima Kritike Nanavati, dijetetičarke, kombinovanje ovih naizgled bezopasnih suplemenata moglo bi da dovede do anemije.

Kombinacija koja ometa apsorpsiju gvožđa

Kalcijum i gvožđe su neophodni za optimalno funkcionisanje vašeg tela. Dok bi individualna suplementacija mogla biti sasvim u redu i savršeno bezbedna (naravno, u umerenim, propisanim količinama), rizik nastaje kada se dodaci gvožđa i suplementi kalcijuma uzimaju zajedno.

- Kombinovanje kalcijuma i gvožđa u obliku suplemenata može imati štetne efekte. Kalcijum može ometati apsorpciju gvožđa, posebno ne-hem gvožđa koje se nalazi u hrani i suplementima biljnog porekla - istakla je Nanavati.

Uvek je idealno da se gvožđe i kalcijum unose direktno iz hrane, recimo zelenog lisnatog povrća foto: Shutterstock

Ako naše telo ne može pravilno da apsorbuje gvožđe, to može dovesti do nedostatka, čineći suplementaciju beskorisnom. Takođe, može dovesti do niza zdravstvenih komplikacija, a vremenom i do anemije.

Ako vaše telo nije u stanju da pravilno apsorbuje gvožđe, to može dovesti do nedostatka, čineći vašu suplementaciju beskorisnom i, što je još gore, može dovesti i do nekih zdravstvenih komplikacija.

Anemija izaziva umor, glavobolje, problem sa srcem

Nanavati kaže da bi ovo moglo "potencijalno da dovede do anemije zbog nedostatka gvožđa tokom vremena".

- Anemija može dovesti do brojnih štetnih efekata, uključujući umor, glavobolje, pa čak i probleme sa srcem. Osim toga, opterećuje kardiovaskularni sistem, utiče na snabdevanje tkiva kiseonikom i povećava opterećenje srca - kaže Nanavati.

Kao i kod svih drugih hranljivih materija, uvek je idealno da se gvožđe i kalcijum unose direktno iz hrane. Neke od opcija su tamnozeleno lisnato povrće (kelj, spanać i brokoli), mahunarke, orasi (bademi, lešnici) i riba.

Prenela: O.M.

(izvor: SheFinds/Zdravlje.kurir.rs)