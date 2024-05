10 stvari koje imamo u svojim domovima, a koje izazivaju kijanje: Doktorka otkriva kako da to sprečimo

Doktorka Sara Kajat tvrdi da će osveživači vazduha, sobne biljke koje cvetaju, pa čak i plišane igračke za decu, najverovatnije izazvati napad kijanja. Sveće su čest takođe uzrok respiratornih alergija, jer jak miris može da iritira i izazove kijanje, piše Mirror.

Grinje uspevaju na toplim, kaže doktorka, prašnjavim mestima kao što su mekane igračke, jastuci i dušeci, dok se dlaka kućnih ljubimaca često nakuplja na tepisima, ćilimima i posteljini, pa čak i najneočekivaniji predmeti mogu biti problematični.

- Plišane igračke poznate po tome što čuvaju grinje. Iako će oboleli od polenske groznice takođe patiti od simptoma, polen drveća je često uzrok od kraja marta do sredine maja, polen trave od sredine maja do jula, a polen korova od kraja juna do septembra, u zavisnosti od toga gde živite.

Sveže cveće kod nekih osoba može da izazove napade kijanja. foto: Profimedia

Uvid je došao nakon što je anketa među 2.000 odraslih koju je naručio Sterimar otkrila da su dom (42 odsto), bašta (28 odsto) i krevet (23 odsto) najčešća mesta za pojavu napada kijanja. Zanimljivo je da 84 odsto zapravo misli da njihovi napadi kijanja dolaze niotkuda, dok je 19 odsto imalo epizodu kijanja u kancelariji ili na radnom mestu.

Pored toga, 35 odsto osoba sa alergijama kaže da njihovi simptomi otežavaju disanje. U stvari, oni koji pate od ovih alergija čak su primorani da izbegavaju odeljenja za mirise (18 odsto) i prodavnice kućnih ljubimaca (15 odsto) da bi to sprečili.

- Postoje stvari koje možete učiniti da sprečite alergijski rinitis u kući, kao što je brisanje prašine vlažnom krpom, redovno pranje kućnih ljubimaca i njihove posteljine, korišćenje hipoalergene posteljine i održavanje doma suvim i dobro provetrenim. Ako već imate simptome i tražite alternativu lekovima, upotreba prirodnog spreja za nos može biti efikasna i dobra opcija za obolele od polenske groznice, ističe dr Kajat.

Deset najčešćih uzroka kijanja:

sveže cveće

parfemi

osveživači vazduha

sredstva za čišćenje

začini

kućni ljubimci

sobne biljke

mirisne sveće

stare knjige

mirišljavi štapići

Izvor: Mirror/Zdravlje.Kurir.rs