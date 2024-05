Vrti vam se u glavi kad naglo ustanete: Ovaj skok donjeg pritiska je mogući uvod u infarkt

Da li ste ikada osetili ekstremnu nelagodnost kada ste iznenada ustali? Ljudi čiji krvni pritisak vidljivo fluktuira kada ustanu imaju dvostruko veće šanse da dobiju srčani udar.

Oni koji se bore protiv povišenog krvnog pritiska možda su već upoznati sa alarmantnim parametrima, ali nije loše obnoviti znanje.

U većini slučajeva, gornji pritisak će blago pasti u trenutku naglog ustajanja. Ako donji dobije veću vrednost, to znači da ste u opasnosti od srčanog udara.

Istraživanjem, koje je objavljeno u članku „Hipertenzija“, obuhvaćeno je 1.207 pacijenata starosti od 18 do 45 godina kod kojih je potvrđen visok krvni pritisak prvog stepena, pri čemu su parametri gornjeg (sistolnog) pritiska 140 do 159, a donjeg (dijastolnog) vrednosti 90 do 100.

Ovim istraživanjem je utvrđeno da su među ispitanicima čiji je donji krvni pritisak bio najviši u trenutku ustajanja bili pod dvostruko većim rizikom od srčanog udara od ostatka grupe.

- Iznenadilo nas je da čak i veoma mali skok pritiska može da bude indiaktor opasnosti. Nadamo se da će ovo otkriće doprineti terapiji pacijenata sa visokim krvnim pritiskom, čak i ako su izuzetno mladi - rekao je dr Paolo Palatini sa Univerziteta u Padovi.

