Znakovi da preterujete sa konzumiranjem soli: Ukoliko ih prepoznate sledite ove savete

Najčešći pokazatelji koji ukazuju na to da unosite previše soli u ishrani.:

Visok krvni pritisak

Prekomerna i česta konzumacija soli može izazvati visok krvni pritisak, koji je jedan od glavnih uzroka srčanih oboljenja, moždanog udara i problema sa bubrezima.

So zadržava vodu u krvotoku, povećava zapreminu krvi i stvara veći pritisak na zidove krvnih sudova, piše „Health Shots“ .

Često ste žedni

Konzumiranje previše soli može imati efekta i učiniti da se osećate veoma žedni. To se dešava zato što so izvlači vodu iz ćelija i ulazi u krvotok da bi razblažila višak natrijuma, izazivajući reakciju tela na žeđ koja ponekad ne prestaje čak ni nakon nekoliko čaša vode.

Problemi sa bubrezima

Prekomerni unos soli može opteretiti bubrege, koji igraju ključnu ulogu u filtriranju viška natrijuma iz krvi. Vremenom, ovo može oslabiti funkciju bubrega i povećati rizik od bolesti bubrega.

Otok u određenim delovima tela

Oni koji preteruju sa unosom soli mogu imati problema sa oticanjem. Prekomerni unos soli može izazvati zadržavanje tečnosti u telu, što dovodi do otoka u rukama, stopalima, zglobovima ili stomaku. Do otoka dolazi jer telo zadržava vodu da bi imalo dovoljno tečnosti zbog prevelikog unosa soli.

Prekomerni i nepravilni otkucaji srca

Previše soli može izazvati nepravilan i prekomeran rad srca i poremetiti ravnotežu elektrolita u telu. Neravnoteža elektrolita kao što su natrijum i kalijum može dovesti do preopterećenog i lupajućeg srca, što može izazvati nepravilne otkucaje srca, posebno kod ljudi sa srčanim oboljenjima.

Jake glavobolje

Prekomerno konzumiranje soli može doprineti i izazvati dehidraciju i promene u protoku krvi. Kod nekih ljudi ovo može izazvati jake glavobolje i migrene koje ih sprečavaju da normalno funkcionišu.

Šta da uradite ako ste pojeli previše soli?

Ako ste konzumirali previše soli i osećate simptome poput žeđi ili neku drugu nelagodu, postoji nekoliko koraka koje možete napraviti:

Pijte mnogo vode

Jedan od najefikasnijih načina da se pomogne izbacivanju viška natrijuma iz tela je povećanje unosa vode. Voda za piće pomaže u razblaživanju koncentracije natrijuma u ​​krvotoku i podstiče mokrenje, što može eliminisati višak soli.

Jedite hranu bogatu kalijumom

Kalijum pomaže u ravnoteži efekata natrijuma promovišući izlučivanje natrijuma kroz urin. Konzumirajte hranu bogatu kalijumom kao što su banane, pomorandže, spanać, krompir i paradajz da biste pomogli u obnavljanju ravnoteže elektrolita.

Izbegavajte slanu hranu

Za nekoliko narednih obroka, odlučite se za hranu sa malo natrijuma da biste sprečili dalji unos soli. Izbegavajte prerađenu ili upakovanu hranu, brzu hranu, slane grickalice i obroke u restoranima koji obično sadrže visok sadržaj natrijuma.

Uključite hranu bogatu magnezijumom

Magnezijum može pomoći u regulisanju nivoa natrijuma u ​​telu, kaže stručnjak. Uključite u svoju ishranu hranu bogatu magnezijumom, poput orašastih plodova, lisnatog povrća, semena i celih žitarica.

Pijte biljne čajeve

Biljni čajevi kao što su čaj od maslačka ili zeleni čaj mogu imati diuretička svojstva, što znači da mogu pomoći u povećanju izlučivanja urina i smanjenju zadržavanja tečnosti.

Vežbajte umereno

Bavite se laganom do umerenom fizičkom aktivnošću, kao što su hodanje i joga. Ovo može pomoći da se stimuliše cirkulacija i podstakne kretanje tečnosti u vašem telu.

Koristite sok od limuna ili limete Iscedite svež limun ili limetu i pomešajte sok sa vodom. Ovo može poboljšati ukus i obezbediti prirodni izvor kalijuma, kaže stručnjak.

So je neophodna za zdravlje, ali prekomerna konzumacija može dovesti do zdravstvenih problema poput visokog krvnog pritiska i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti. Dakle, konzumirajte so umereno i vodite računa o izvorima natrijuma u ​​ishrani.