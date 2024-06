Kako smanjiti oticanje stopala na visokim temperaturama? Ove male promene u rutini napraviće razliku

Jedan od simptoma toplotnog talasa koji neki ljudi iskuse jesu i otečena stopala i gležnjevi. To se dešava jer toplota može izazvati nakupljanje tečnosti u telu, pa zglobovi izgledaju natečeno.

Zbog toga se ljudi skloni ovom problemu pozivaju da ostanu u zatvorenim prostorima i dovoljno se hidriraju kako temperature raste. Ako vam zglobovi otiču tokom leta, pokušajte da uvedete i ove navike koje mogu olakšati tegobe, prema savetima Kejt Buker, nutricioniste.

Ostanite u pokretu

Ako se često krećete i ostanete aktivni tokom dana i izbegavate predugo sedenje, to može pomoći da se izbegne nakupljanje tečnosti u gležnjevima.

- Vežbajte svakodnevno, jer čak i ako je u pitanju samo šetnja, podstičete cirkulaciju i smanjujete nakupljanje tečnosti. Svakako postoji toliko drugih prednosti kao što su podizanje raspoloženja, stvaranje vitamina D na suncu.

Sami spremajte obroke

Kejt savetuje da ne jedete upakovanu i prerađenu hranu koja sadrži mnogo dodate soli, jer može povećati oticanje u vašem telu.

- Potrebna nam je so, ali bolje je izbegavati kuhinjsku so koja je prerađena i umesto nje koristiti morsku so bogatu mineralima koja je nerafinisana. Jedite ishranu bogatu hranljivim sastojcima sa antioksidansima i domaćim sastojcima - savetuje Bruker.

Kada su vam stopala podignuta iznad visine srca to omogućava tečnosti da se lakše spusti iz donjeg dela nogu. foto: Shutterstock

Stopala iznad glave

Ako vam gležnjevi otiču od vrućine, postavljanje stopala uza zid može biti od koristi.

- Kada su vam stopala podignuta iznad visine srca to omogućava tečnosti da se lakše spusti iz donjeg dela nogu. Možete ih staviti i na stolicu ako niste u mogućnosti da ih prislonite uza zid."

Hodajte bosi

Podrazumeva se da nošenje uskih cipela može podstaći oticanje stopala kada je toplo vreme.

- Dozvolite svojim stopalima da dišu i hodajte bosi bez ograničavajućih tesnih cipela.

Kada se znojimo, izbacujemo i minerale, tako da imajte na umu da bi bilo korisno da ih nadomestite foto: Shutterstock

Ostanite hidrirani

Kada je napolju vruće, najvažnije je da ostanete hidrirani, a Kejt preporučuje da pijete filtriranu vodu. Kada se znojimo, izbacujemo i minerale, tako da imajte na umu da bi bilo korisno da ih nadomestite.

- Neki važni minerali koje treba uzeti u obzir su kalijum kojeg ima najviše u voću i povrću, natrijum, koji možemo uzeti iz kvalitetne morske soli i magnezijum, koji možemo dobiti iz zelenog lisnatog povrća, tamne čokolade i kupki sa Epsom soli. Takođe, smanjenje unosa alkohola i izbegavanje viška kofeina može pomoći da se izbegne dehidracija - kaže Buker.

Masaža

Ako se borite sa otečenim stopalima, masaža može pomoći da poboljšate cirkulaciju i stimulišete protok krvi.

- Da biste podstakli drenažu, pravite nežne, široke pokrete prema srcu. Možete koristiti ulje poput kokosovog ili maslinovog ulja.

Prenela: O.M.

(izvor. Mirror.co.uk/Zdravlje.Kurir.rs)