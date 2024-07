5 razloga za jak svrab stopala: Nisu samo gljivice krive

Osećaj svraba i peckanja na stopalima može se javiti dok hodate duži vremenski period, dok nosite uske čarape ili pred spavanje. Obično je uzrok svraba stopala lako utvrditi, ali ponekad to može biti znak nekih drugih zdravstvenih problema ili drugih faktora.

Donosimo vam pet čestih uzročnika svraba stopala i savete kako možete da ublažite ovu neprjatnost.

Suva koža

Ponekad svrab u stopalima nastaje samo zbog suve kože. To je jedno od najčešćih mesta gde se javlja suva koža, navodi Klivlendska klinika. Drugi znaci suve kože uključuju i:

grube delove kože

koža koja se lako ljušti

koža koja puca i/ili krvari

koža koja je svetlija ili tamnija od vaše uobičajene boje kože, ili crvena do ljubičasta

osećaj zatezanja na koži

Potražite proizvode za hidrataciju kože koji su namenjeni upravo suvom tipu kože ili se posavetujte sa dermatologom u vezi sa najboljom opcijom.

Atletsko stopalo je gljivična infekcija koja izaziva svrab i ljuskav osip foto: Shutterstock

Atletsko stopalo

Svrab stopala može biti uzrokovan i gljivicama. Atletsko stopalo je gljivična infekcija koja izaziva svrab i ljuskav osip. Možete ga dobiti tako što ćete dodirnuti nekoga ko ga ima ili dodirnuti njegove lične stvari, kao što su njihove čarape, peškiri ili cipele. Gljivica se takođe može širiti sa vaših stopala na druge delove tela.

Pored svraba, simptomi atletskog stopala su, prema klinici Mejo:

ljuskavaili ispucala koža između prstiju

upaljena koža koja može izgledati crvenkasta, ljubičasta ili sivkasta, u zavisnosti od boje kože

peckanje

plikovi

suva, ljuskava koža na dnu stopala koja se proteže sa strane

Pošto je atletsko stopalo zarazno, neophodno je javiti se dermatologu koji će vam preporučiti odgovarajuće antifugalne lekove.

Svrab stopala često pogađa trudnice u trećem tromesečju i pojačava se tokom noći foto: Shutterstock

Intrahepatična holestaza trudnoće

Ako ste trudni, možete to pripisati još jednom čudnom simptomu. Nekoliko stvari može izazvati svrab tokom trudnoće - jedna je intrahepatična holestaza u trudnoći, kaže dr Ploh. Obično se dešava u trećem tromesečju, a svrab postaje jači noću, navode stručnjci sa klinike Mejo.

Kao i većina drugih simptoma trudnoće, za to su krivi hormoni.

- Tokom trudnoće, hormoni mogu usporiti bilijarni sistem, odnosno organe koji stvaraju i skladište žuč. Kada se to dogodi, nusproizvodi povezani sa žuči se nakupljaju i ulaze u krvotok, kaže ona. A to dovodi do intenzivnog svraba - kaže dr Lauren Ploch, dermatologom iz Džordžije.

Kao dodatni simptomi ovog poremećaja mogu se javiti i:

žuta koža i beonjače

mučnina

gubitak apetita

masna stolica neprijatnog mirisa

Ukoliko osetite bilo koji od ovih simptoma, važno je da ih prijavite som ginekologu.

Ljudi sa dijabetesom mogu dobiti lokalizovan svrab zbog slabe cirkulacije foto: Shutterstock

DIjabetes

Na prvi pogled, svrab stopala i dijabetes možda nisu povezani. Ali dijabetes može uticati na mnoge organe - uključujući vašu kožu.

Ljudi sa dijabetesom mogu dobiti lokalizovan svrab (posebno u donjim udovima i stopalima) zbog slabe cirkulacije, navodi Američko udruženje za dijabetes (ADA). Loša cirkulacija se dešava kada krvni sudovi očvrsnu ili postanu suženi tokom vremena od visokog nivoa glukoze u krvi.

Ljudi sa dijabetesom su takođe skloniji stanjima koja izazivaju svrab - kao što su gljivične infekcije (mislite: atletsko stopalo) i suva koža, navodi ADA.

Ako primetite bilo kakve promene na nogama, obratite se svom lekaru. Ako se ne kontroliše, dijabetes može izazvati komplikacije koje su potencijalno opasne po život.

foto: Shutterstock

Neželjeni efekat leka

Svrab i peckanje stopala može biti neželjeni efekat terapije koju trenutno uzimate. U stvari, svrab je jedna od najčešćih alergijskih reakcija na lekove, prema Američkoj akademiji za alergiju, astmu i imunologiju (AAAAI), kao i osip na koži.

Ako vaše telo registruje lek kao alergen ili strani napadač, vaš imuni sistem šalje T-ćelije (vrsta belih krvnih zrnaca) da se bore protiv njih, prema AAAAI. Ova reakcija, koja se obično dešava nekoliko dana ili nedelja nakon uzimanja leka, može uticati na kožu. Otuda i osip na nogama koji svrbi.

Neki od lekova koji mogu izazvati alergijske reakcije uključuju sledeće:

nesteroidni anti-inflamatorni lekovi

antibiotici

lekovi za hemoterapiju

monoklonska antitela

lekovi protiv napadaja

ACE inhibitori

Ako mislite da vaš lek izaziva svrab u stopalima, nemojte prestati da ga uzimate. Umesto toga, odmah obavestite svog doktora o tome, koji će prilagoditi dozu ili vam prepisati drugi lek.

Prenela: O.M.

