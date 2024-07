Katarakta ili glaukom? Doktor objašnjava razliku između ova dva najčešća oboljenja očiju

Dobar vid značajno doprinosi kvalitetu života, ali mnogi ljudi često zanemaruju važnost redovnih pregleda očiju sve dok ne dođe do značajnih problema. Dva najčešća oboljenja, izuzimajući kratkovidost i dalekovidost, su katarakta i glaukom. Iako oba mogu da dovedu do gubitka vida, bitno se razlikuju prema uzrocima, simptomima i tretmanima koji se primenjuju. Razumevanje ovih razlika je važno za efikasnu prevenciju i lečenje, kaže dr Udej Tekčandani, oftalmolog iz Mumbaja, Indija.

- To je čest problem kod osoba starijih od 50 godina i javlja se kod gotovo svih .

Katarakta se često povezuje sa starenjem, jer proteini u sočivu počinju da se zgrušavaju, što dovodi do zamućenog ili zamagljenog vida. Može da se razvije na jednom ili oba oka, ali se ne širi s jednog oka na drugo.

Uzroci i faktori rizika su starenje, dijabetes, pušenje i konzumacija alkohola, dugotrajno izlaganje ultraljubičastom svetlu, prethodne povrede ili upale oka i određeni lekovi, poput kortikosteroida.

Lečenje

Prema rečima dr Tekčandanija, katarakta je reverzibilni uzrok slepila koji se može lečiti operacijom, pri kojoj se zamućeno sočivo uklanja i zamenjuje veštačkim sočivom kako bi se povratio vid. Operacija je jedna od najčešćih i najuspešnijih procedura širom sveta.

- Ne postoje lekovi ili kapi za oči koje mogu da preokrenu napredovanje katarakte - navodi.

Glaukom je bolest optičkog nerva koji povezuje oko sa mozgom i prenosi vizuelne signale do mozga, objašnjava dr Tekčandani.

Simptomi glaukoma

Kod glaukoma, većina pacijenata nema simptome, a vid im je očuvan do kasnih stadijuma bolesti, zbog čega se naziva "tihi kradljivac vida".

- Međutim, kako oštećenje nerva napreduje, dolazi do sužavanja vidnog polja (slično kao kod konja sa amovima), tako da je centralni vid očuvan do uznapredovalih stadijuma, kada dolazi do potpunog gubitka vida - navodi doktor.