Greška koju većina pravi kada im curi krv iz nosa: Šta tačno da radite i kada je vreme za lekara?

U lekarskoj praksi, pogotovo u hitnoj pomoći, krvarenje iz nosa je čest siptomom. Dr Ivan Đurić savetuje kao i šta treba da uradite u tim prilikama.

Par činjenica o nosu

Da bi razumeli krvarenje iz nosa, važno je ukratko pojasniti par činjenica o nosu.

Pored toga što služi za otkrivanje mirisa, nos predstavlja jednu vrstu komore ili ulaznog ventila za naš respiratorni trakt.

On je tu da uz pomoć dlačica i sluzi koju luči zaustavi čestice prašine kao i druge štetne faktore da ne dođu do pluća. Takođe, greje hladan vazduh koji udisanjem dolazi do našeg respiratornog trakta i ovlažuje ga.

Njegova sluzokoža je jako dobro prokrvljena krvnim sudovima koji se nalaze blizu površine, kako bi po potrebi brzo u slučaju iritacije mogla da stvori dovoljno sluzi koja će iritans da izbaci iz našeg organizma.

Šta da radite ukoliko vam ide krv na nos?

Gubici krvi su kod ovog oblika krvarenja mali i od njih ne može da se umre u prvim sekundama kada se to desi.

Za početak nađite neku krpu ili peškir i pritisnite nos. Ukoliko je krvarenje iz nosa počelo samo od sebe probajte da proverite pritisak.

- Često pacijentima koji krvare zbog visokog pritiska kažemo da je to za njih i dobro, jer imaju ventil i znak za uzbunu koji će da ih upozori na skok pritiska - kaže dr Ivan Đurić.

Nakon toga:

Nađite neki lavor ili sud, sedite i nagnite glavu napred i prema dole, nemojte da legnete i podignete ili zabacite glavu unazad . Cilj je da se krv sliva napolje, a ne da je gutate i da vam ide u želudac

. Cilj je da se krv sliva napolje, a ne da je gutate i da vam ide u želudac Jako izduvajte nos kako bi izbacili krvni ugrušak koji se već stvorio. Uglavnom su ti prvi krvni ugrušci koji se stvore u nosu neefikasni i propuštaju, zato ih je bitno izduvati iako će to malo povećati gubitak krvi

Kada ste izduvali nos, glava vam je i dalje napred i prema dole, prstima pritisnite nozdrve i držite ih tako 10 do 15 minuta

Iz frižidera ili zamrzivača uzmite nešto hladno i stavite na nos iznad prstiju

Posle 10-15 minuta držanja nosa krvarenje bi trebalo da stane

U sledećih 24 sata probajte da ne iritirate nosnu sluzokožu kako bi se ona oporavila

Zašto dolazi do krvarenja iz nosa?

Krvarenje iz nosa može da se javi iz jako puno razloga, najčešći su:

Visok pritisak i pucanje nekog od kapilara zbog visokog pritiska je najčešći razlog

je najčešći razlog Povrede nosa ili čačkanje nosa, gde zbog fizičkog dejstva sile dolazi do povređivanja krvnih sudova

gde zbog fizičkog dejstva sile dolazi do povređivanja krvnih sudova Suv vazduh koji može da isuši sluzokožu i učini je krhkom, te ona sama počne da puca

koji može da isuši sluzokožu i učini je krhkom, te ona sama počne da puca Infekcije nosa

Iritacija nekim hemijskim sredstvom

Prejako duvanje nosa

Korišćenje lekova za razređivanje krvi ili za cirkulaciju . Karakteristično je za osobe koje koriste ove lekove da generalno imaju produžen bilo koji oblik krvarenja

. Karakteristično je za osobe koje koriste ove lekove da generalno imaju produžen bilo koji oblik krvarenja Postojanje tumora u nosu ili okolini

Kada treba da se javite lekaru?

Krvarenja iz nosa mogu da se podele na ona koja potiču iz prednjeg dela nosa, odnosno iz malih krvnih sudova ili iz zadnjeg dela nosa gde postoji neki veći krvni sud.

- Logično je pretpostaviti da će krvarenje iz prednjeg dela nosa prestati jer će se ti mali krvni sudovi lakše zatvoriti. Sa druge strane, krvarenje iz većeg krvnog suda će trajati duže, zahtevaće pregled i terapiju lekara - navodi dr Đurić.

Iz tog razloga, kod lekara treba da se javite ukoliko:

Krvarenje nije stalo nakon 10 do 15 minuta

Skočio vam je pritisak i ne možete da ga oborite

Koristite lekove za razređivanje krvi

Ukoliko osećate da se veće količine krvi slivaju niz grlo bez obzira na položaj

Ukoliko se krvarenje iz nosa ponavlja

