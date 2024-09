Nema šanse da je se rešimo: Naučnici otkrili zašto je ova bakterija vladar u našim ustima

Mikrobna zajednica u ljudskim ustima pruža naučnicima jedinstvenu priliku za proučavanje reprodukcije bakterija. Uobičajena bakterija u zubnom plaku, Corynebacterium matruchotii, ne reprodukuje se tako što se deli na dve ćelije, već se razdvaja na nekoliko novih ćelija putem retkog procesa poznatog kao višestruka fisija.

Mikrobiolog Skot Čimileski iz Morske biološke laboratorije u SAD-u predvodio je tim koji je posmatrao kako se pojedinačne ćelije Corynebacterium matruchotii dele na oko 14 novih ćelija. Ovaj fenomen pomaže u razumevanju kako ove bakterije stvaraju strukturu koja podržava druge mikrobe u ustima.

- Grebeni imaju korale, šume imaju drveće, a zubni plak u našim ustima ima Corinebacterium - kaže Džesika Mark Velč, mikrobiolog sa ADA Forsajt instituta i Morske biološke laboratorije SAD.

Naučnici su otkrili šiljaste strukture

Velč i njene kolege otkrili su da bakterije stvaraju šiljaste strukture koje podsećaju na „ježa“ na zubima, pri čemu su filamenta (šiljaste strukture) Corynebacterium matruchotii ključni deo tih struktura.

Da bi to istražili, istraživači su koristili mikroskopiju sa vremenskom rezolucijom za praćenje rasta i interakcije bakterija unutar biofilma (složena zajednica mikroorganizama). Otkrili su da se Corynebacterium matruchotii ne deli na uobičajeni, već na mnogo produktivniji način.

Prvo, bakterija se izdužuje na jednom kraju i raste brže nego srodne vrste koje se nalaze na koži ili u nosu. Zatim se formira nekoliko podelnih zidova ili septa odjednom, pre nego što se ćelija podeli na 3 do 14 novih ćelija.

Ovaj proces omogućava Corinebacteriumu da brzo širi kolonije, rastući do pola milimetra dnevno. To može objasniti zašto se zubni plak brzo vraća nakon čišćenja zuba.

rast ove bakterije omogućava, brzo vraćanje zubnog plaka foto: Shutterstock

Značajna prednost u odnosu na druge mikrobe u ustima

Formiranje strukture plaka: C. matruchotii doprinosi formiranju strukture zubnog plaka stvaranjem filamentoznih mreža. Ove mreže pomažu u stvaranju čvrstog biofilma na površini zuba.

Dominacija u biofilmu: Zbog svoje sposobnosti da se brzo razmnožava i formira kompleksne strukture, C. matruchotii može nadmašiti druge mikrobe u biofilmu. To omogućava ovoj bakteriji da postane dominantna u zubnom plaku.

Podrška ostalim mikroorganizmima: Kao ključni deo biofilma, C. matruchotii može pružati fizičku podršku i zaštitu drugim mikroorganizmima u zubnom plaku. Time doprinosi stabilnosti i opstanku celokupne mikrobne zajednice.

Uticaj na oralno zdravlje: Pojačano prisustvo C. matruchotii u zubnom plaku može uticati na zdravlje zuba i desni, s obzirom na to da biofilm može doprineti razvoju karijesa i parodontopatija ako se ne ukloni pravilno.

Pojačano prisustvo C. matruchotii u zubnom plaku može uticati na zdravlje zuba i desni foto: Shutterstock

Zaključak - Ovi biofilmovi su poput mikroskopskih prašuma. Bakterije u ovim biofilmima međusobno deluju dok rastu i dele se - objašnjava Čimileski i dodaje da ovaj jedinstveni ćelijski ciklus verovatno omogućava C. matruchotii da formira guste mreže unutar biofilma.

Autori studije, veruju da brz rast Corynebacterium matruchotii kroz ekstrakciju vrhova i višestruke podele objašnjava zašto ove bakterije nadmašuju druge mikrobe i formiraju filamentozne mreže u jezgru biofilma zubnog plaka, pišu autori istraživanja koje je objavljeno u časopisu "Proceedings of the National Academy of Sciences".

