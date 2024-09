Preskočili ste dozu antibiotika? Stručnjak otkriva šta da uradite ukoliko se to desi

Svakome se desi da nekada preskoči da uzme propisani antibiotik, a onda nastaje panika. Doktor Rahul Agraval objašnjava šta bi trebalo da uradite ukoliko vam se to desi kako bi lek imao željeni efekat.

Antimikrobna rezistencija (AMR) jedna je od najvećih globalnih prijetnji javnom zdravlju, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO).

U interakciji sa OnliMiHealth timom, dr Rahul Agraval, šef odeljenja i klinički direktor - interne medicine, viši lekar konsultant, CARE Hospitals Hitech Citi, kaže da je važno završiti celu kuru antibiotika, čak i ako se osećate bolje, kako bi se osiguralo da su sve bakterije eliminisane.

On objašnjava da rano zaustavljanje prepisane doze antibiotika može omogućiti da preživele bakterije postanu otporne, što otežava lečenje budućih infekcija. Osim toga, završetak lečenja takođe sprečava da se infekcija vrati ili pogorša.

- Preskakanje doze antibiotika ometa tretman, smanjuje njegovu efikasnost i omogućava bakterijama da se umnože ili razviju otpornost, ističe dr Agraval, dodajući da to može produžiti infekciju i otežati buduće lečenje.

On kaže: „Kada bakterije nisu stalno izložene antibiotiku, one mogu mutirati i preživeti, što dovodi do sojeva otpornih na lekove. Ovo ne samo da komplikuje vašu sopstvenu infekciju, već i doprinosi širem pitanju otpornosti na antibiotike, što otežava lečenje sličnih infekcija za druge."

Dakle, šta osoba može da uradi ako greškom preskoči dozu?

Rešenje: Ako propustite dozu antibiotika, opšti savet je da uzmete propuštenu dozu čim se setite, osim ako je skoro vreme za sledeću zakazanu dozu. U tom slučaju, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa uobičajenim rasporedom doziranja. Nemojte udvostručavati doze da biste nadoknadili propuštenu, jer to može dovesti do predoziranja i povećati rizik od neželjenih efekata.

Takođe je dobra ideja da se obratite svom lekaru za savet, posebno ako niste sigurni kako da postupite.

Ako ste propustili više doza antibiotika, važno je da se obratite svom lekaru za uputstva foto: Profimedia

Srbija je, kao i zemlje u regionu, na vrhu liste po otpornosti bakterija na antibiotike i po neracionalnoj upotrebi tih lekova, upozoravaju iz Udruženja pacijenata Srbije.

Šta učiniti ako propustite više doza?

- Ako ste propustili više doza antibiotika, važno je da se obratite svom lekaru za uputstva, savetuje dr Agraval.

On kaže: „Oni će verovatno ponovo proceniti vašu situaciju i utvrditi da li treba da ponovo započnete kurs, produžite lečenje ili preduzmete dodatne korake da uklonite infekciju. Propuštanje nekoliko doza može učiniti antibiotik manje efikasnim, a vaš lekar će možda morati da izmeni vaš plan lečenja. Neophodno je biti iskren u vezi sa svim propuštenim dozama, jer skrivanje ovih informacija može dovesti do nepravilnog tretmana."

Koraci koje treba preduzeti da biste sprečili preskakanje budućih doza

- Da biste izbegli propuštanje doze, ključno je da uzimanje antibiotika postane deo vaše svakodnevne rutine, na primer tokom obroka ili pranja zuba, kaže dr Agraval.

SAVET - Ako ste neko ko stalno zaboravlja stvari, podesite telefonske podsetnike ili alarme. Pored toga, držite lekove na vidljivom mestu i razmislite o korišćenju organizatora pilula, posebno ako uzimate više lekova, da biste lako pratili svoje doze, preporučuje lekar.

Prenela: Violeta Nedeljković

Izvor: Onlymyhealth.com/ Zdravlje Kurir