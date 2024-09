7 glavnih okidača jutarnjih glavobolja: Iscrpljuju ceo organizam, a dva faktora su najznačajnija

Samo oni koji imaju to iskustvo znaju koliko je teško probuditi se sa glavoboljom. Sa tupim ili oštrim pulsirajućim bolom koji može da traje i manje od sat vremena, ali i nekoliko dana.

Postoji nekoliko razloga za jutarnju glavobolju, koja može da bude veoma iscrpljujuća.

Nesanica

Nesanica je jedan od okidača. Naučnici su dokazali jasnu vezu između nedostatka sna i različitih vrsta glavobolja. Nedostatak sna snižava prag bola, čineći ljude podložnijim glavoboljama. Bilo da patite od nesanice ili samo jedne noći lošeg sna, to svakako može da bude okidač.

Anksioznost i depresija

U studiji objavljenoj u „Journal of the American Medical Association” najznačajniji faktori hroničnih jutarnjih glavobolja bili su anksioznost i depresija. Loše mentalno zdravlje može dovesti do nesanice, što može dodatno povećati rizik od jutarnjih glavobolja.

Hrkanje

Hrkanje je dosadno i otežava kvalitetan odmor. Poremećaj sna uzrokovan hrkanjem ili apnejom takođe može biti izvor jutarnje glavobolje. Generalno, glavobolje povezane sa ovim uzrokom traju manje od 30 minuta nakon buđenja.

Dehidratacija

Ako niste pili dovoljno vode tokom dana, mogli biste se sutra probuditi sa glavoboljom. Dehidracija uzrokuje glavobolje koje mogu biti relativno blage ili teške poput migrene. Telo zahteva adekvatan balans tečnosti i elektrolita za pravilno funkcionisanje.

Svakodnevnim aktivnostima, kao što su znojenje i mokrenje, gubimo vodu iz tela. Neophodno je nadoknaditi ovaj gubitak. Dehidracija utiče na svaki deo tela, uključujući i mozak. Kad popijete vodu, rehidrirate se i ublažite glavobolju, prenosi Slobodna Dalmacija.

Alkohol

Konzumiranje velikih količina alkohola može dovesti do neujednačenog sna i jutarnjih glavobolja, jednog od glavnih simptoma mamurluka.

Pojedini lekovi

Lekovi takođe mogu biti okidač za glavobolju i dobro je da o tome razgovarate sa lekarom.

Bruksizam

Mnogi ljudi škrguću ili stišću zube u snu, a da toga nisu ni svesni. Može da izazove i glavobolju, a takvu glavobolju karakteriše bol u blizini slepoočnica. Nesvesno škrgutanje zubima ili bruksizam povezuje se i sa drugim problemima poput apneje.

Prenela: V.N.

Slobodnadalmacija.hr/Zdravlje.Kurir