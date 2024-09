Studija objavljena u časopisu Nutrients navodi da jaja pomažu u kontroli kognitivnog pada. Studija je pokazala da veći unos jaja dovodi do boljih moždanih performansi kako ljudi stare. U istraživanju je učestvovalo 890 osoba starijih od 55 godina - 357 muškaraca i 533 žene. Njihove navike u ishrani ispitivane su u periodu 1988-1991. putem upitnika, a mentalno zdravlje testirano je dva puta u razmaku od četiri do pet godina. Pokazalo se da muškarci jedu više jaja nego žene. Dok su muškarci jeli jaja dva do četiri puta nedeljno, žene su ih birale znatno ređe - jedno do tri jajeta mesečno.