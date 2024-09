Prema dr Dadžu ortopneja može da nastane iz različitih razloga, uključujući zadržavanje tečnosti u plućima tokom ležanja. On objašnjava da, kada je osoba u horizontalnom položaju, dolazi do preraspodele volumena krvi iz nogu i stomaka ka plućima. To može da dovede do nagomilavanja viška tečnosti u plućima, što otežava disanje. Iako ova preraspodela obično ne izaziva probleme s disanjem kod zdravih osoba, kod onih s postojećim plućnim bolestima može da izazove gušenje.