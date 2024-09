Poznato je da nije dobro preterivati sa farmakološkim dekongestivima poput kapi za nos. Zato je korisno znati da postoje i prirodna sredstva za otpušavanje nosa. Možda zvuči neočekivano, ali to je pileća supa. U uglednom naučnom časopisu The New England Journal of Medicine objavljeno je istraživanje koje je dokazalo da pileća supa ima blaga antibiotska i dekongestivna svojstva. Kineski lekari takođe koriste pileću supu za lečenje prehlade, ali oni dodaju i malo žen-šena. Ako vam je žen-šen stran, u supicu svakako dodajte crni i beli luk. Kao prirodni dekongestivi spominju se i crni i zeleni čaj (zbog sadržaja teofilina), feferoni (zbog kapsaicina) i ren.