Jabuka dnevno nas drži podalje od doktora, ali takođe podstiče prirodan rast i zdravlje kose . Jedenje jabuka osigurava da vaše telo dobije vitamin B6 koji proizvodi melanin u koži glave i usporava sedu kosu. Jabuke su takođe odličan izvor antioksidanata, biotina, fenolnih jedinjenja i rastvorljivih vlakana koja održavaju vaše skalp jakim. Vašim folikulima kose su potrebni kalijum, kalcijum, magnezijum i bakar da bi ostali jaki, a sve se to može naći u jabukama. Ovo je dobar razlog zašto mnogi tretmani za gubitak kose sadrže jabuke.

Verovatno znate za poznati izraz: „Jedna jabuka dnevno drži doktora daleko“. Ono što je sigurno jeste to da je jabuka bogata vitaminima, antioksidantima i vlaknima koji su bitni za dobro zdravlje.

Borovnice sadrže vitamin C i takođe su odličan izvor vlakana, antioksidanata i mangana. Često se nazivaju supervoće. Veoma su zdravi jer su prepuni mangana, vitamina K, C i bakra. Konzumiranje borovnica će vam pomoći da održite zdravu kosu zbog vitamina K. Vitamin C izgrađuje kolagen, dajući vam jaču kosu, a prisustvo bakra će učiniti da raste brže. Takođe sadrže proantocijanidine koji stupaju u interakciju sa folikulima vaše kose kako bi ubrzali proces rasta kose.